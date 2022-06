Wrocław: Forum G2: wojna wybuchła, ponieważ Rosja była przekona o upadku Zachodu

Wojna w Ukrainie wybuchła, ponieważ Rosja była przekonana, że następuje upadek Zachodu, liberalnej demokracji – powiedział podczas odbywającego się we Wrocławiu Forum G.2 gen. Radosław Kujawa, były szef Służby Wywiadu Wojskowego.

Gen. Kujawa był jednym z uczestników panelu dyskusyjnego "Walka o nowy świat", który zorganizowano w ramach obywającego się we Wrocławiu Forum G2.

Wojskowy podkreślił, że przez lata wydawało się, iż Rosja jest w stanie osiągać swoje cele polityczne bez użycia siły militarnej. "Jednak wybuchała wojna. Dlatego tak się stało, ponieważ Rosja była przekonana o tym, że następuje upadek Zachodu, liberalnej demokracji" - mówił.

Gen. Kujawa wskazał, że podczas pandemii propaganda rosyjska pokazywała w środkach masowego przekazu przede wszystkim obrazki z zamieszek na tle rasowym w USA czy szturmu na Capitol. "W przekonaniu Rosji, która uważała, że ma w kieszeni Niemców, a Francja w większości jest prorosyjska, funkcjonowało przeświadczenie, że Zachód nie będzie w stanie zareagować na agresję na Ukrainę. Ale te kalkulacje były błędne" - mówił.

Wojskowy podkreślił, że po agresji na Ukrainę nasuwają się dwa wnioski. Po pierwsze - jak mówił - należy wzmacniać demokrację i współprace państw Zachodu. "Po drugie świat demokratyczny zobaczył, na czym polega istota rosyjskiego i białoruskie reżimu. To spowodowało zaś upowszechnienie wiedzy, jak wielkim zagrożeniem cywilizacyjnym i militarnym jest Rosja" - mówił gen. Kujawa.

Beata Daszyńska-Mączyńska, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, podkreśliła, że zerwanie łańcuchów dostaw, w związku z pandemią koronawirusa, i tworzenie nowych to szansa budowania nowego partnerstwa biznesowego. "Trzeba budować nowe osie współpracy nie tylko wschód-zachód, ale też północ-południe i w tę potrzebę wpisuje się idea Trójmorza" - mówiła.

Daszyńska-Mączyńska zwróciła przy tym uwagę, że bez wzmacniania regionu centralno-wschodniej Europy, regionu państw Trójmorza, nie da się zbudować silnej UE. "Region Trójmorza to jest 30 proc. terytorium UE, to jest 25 proc. populacji UE. PKB to około 19 proc." - mówiła. Dodała, że do 2030 r. w trzech obszarach - transporcie, energetyce i infrastrukturze cyfrowej - państwa Trójmorza powinny wydać ponad 650 mld euro, aby osiągnąć jakość infrastruktury, którą jest dziś w Europie Zachodniej. "To potężne wyzwanie i bez wspólnej odpowiedzialności za UE nie będzie to możliwe" - mówiła prezes.

Prezes PLS Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że w kontekście wydarzeń geopolitycznych decydujące będą trzy sfery bezpieczeństwa. "To bezpieczeństwo m.in. narodowe, do którego zalicza się coś, co właśnie w Ukrainie chyba zadziałało najlepiej, lepiej niż uzbrojona armia, czyli wspólnota narodowa. Nad tym musimy popracować" - przekonywał.

Mówiąc o bezpieczeństwie energetycznym, wskazywał, że jest zwolennikiem zielonej energii. "50 proc. energii powinno być jak najszybciej wytwarzane z odnawialnych źródeł. Jestem zwolennikiem tego, żeby wycofać się ze złej ustawy antywiatrakowej, antyfotowoltaicznej, które dzisiaj blokują rozwój tej energetyki" - podkreślał Kosiniak-Kamysz. Dodał przy tym, że najbezpieczniejsze będą te źródła, które są dostępne niezależnie od wschodu czy zachodu.

W ocenie szefa PSL, wojna w Ukrainie staje się ostatnią szansą na zmianę kierunku, w którym zaczęła podążać Europa. "Europa musi stać na własnych nogach. Dzisiaj ekonomia społeczna powinna być podstawą funkcjonowania. Nie chęć zysku, ale wartość, jaką jest bezpieczeństwo i jakość pracy. Europa znów musi być tym kontynentem, który będzie wiodący" - mówił. Wskazał też, że potrzebę szybkiego rozszerzenia projektu Trójmorza o Ukrainę.