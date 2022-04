Wrocław: Hala sportowa Orbita została wyłączona z miejsc noclegowych dla uchodźców

Hala sportowa Orbita we Wrocławiu została wyłączona z miejsc noclegowych dla uchodźców. 350 łóżek, które w niej funkcjonowało, trafiło do magazynów przy hali, ale w każdej chwili może ponownie być do dyspozycji. We Wrocławiu na 3 tys. miejsc noclegowych połowa z nich jest wolna.

Magistrat w komunikacie poinformował, że we Wrocławiu jest 19 lokalizacji, w których urządzono miejsca noclegowe. Uchodźcy mieszkają w 10 hotelach i hostelach i w 9 innych punktach: Stary Terminal Portu Lotniczego, MCS ul. Gwarna, Centrum Kreatywności TALENT, Wratislavia Tower, Grochowa (dawne V LO), Fundacja Ewangelicka Centrum Diakonii i Edukacji, Nokia Poland i Dom Studencki Pancernik.

"W sumie Wrocław dysponuje 3 tys. miejsc, a kolejne pół tysiąca jest gotowych do uruchomienia, w razie potrzeby. Każdej nocy w punktach noclegowych pod opieką miasta jest 1500 osób, drugie tyle - 1500 miejsc - pozostaje wolnych" - napisano w komunikacie.

Hala Orbita wzmocniła listę miejsc noclegowych 14 marca. Zainstalowano tam 350 łóżek, które wypełniły się już pierwszej doby. W ostatnich dniach jednak liczba osób nocujących w hali znacząco spadła. Ostatnio zajętych było ok. 30 łóżek. Po uzgodnieniu z wojewodą dolnośląskim hala została czasowo wyłączona z listy punktów noclegowych we Wrocławiu.

Towarzystwo im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie, które opiekowało się uchodźcami w hali Orbita, nie kończy współpracy z miastem. Ich doświadczenie i umiejętności zostaną wykorzystane w punkcie noclegowym przy ul. Gwarnej.

"Początki były bardzo trudne. W hali Orbita wypełnione były wszystkie łóżka i mieliśmy pod opieką 350 osób, które doświadczyły wojny. Uczyliśmy się, jak mądrze i dobrze im pomagać. 20 osób w kryzysie bezdomności pracowało każdego dnia na rzecz uchodźców. Pomagało nam także kilkudziesięciu innych wolontariuszy. Znakomicie układała się współpraca ze Spartanem. To pracownicy hali urządzili piękny kącik dla dzieci i byli zawsze do naszej dyspozycji" - powiedział cytowany w komunikacie kierownik noclegowni im. św. brata Alberta Maciej Gudra.