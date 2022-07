Wrocław: IMGW ostrzega przed upałami w całym regionie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia trzeciego, drugiego i pierwszego stopnia przed upałami dla całego województwa dolnośląskiego. W niektórych powiatach termometry mogą pokazać w środę nawet 36 stopni. Alerty obowiązują do czwartku.

Zdaniem synoptyków, najwyższych temperatur będzie można spodziewać się w północnej i środkowej części regionu. Ostrzeżenie trzeciego stopnia dotyczy powiatów: bolesławieckiego, głogowskiego, górowskiego, Legnicy, legnickiego, lubińskiego, milickiego, oleśnickiego, polkowickiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego i Wrocławia.

"Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna we wtorek i czwartek od 30 st. C do 34 st. C, w środę od 33 st. C do 36 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 16 st. C do 19 st. C, tylko w nocy ze środy na czwartek od 19 st. C do 22 st. C." - poinformował IMGW.

W pozostałej części regionu obowiązywać będzie alert drugiego stopnia. Wydany został dla powiatów: dzierżoniowskiego, jaworskiego, Jeleniej Góry, kamiennogórskiego, karkonoskiego, lubańskiego, lwóweckiego, oławskiego, strzelińskiego, świdnickiego, Wałbrzycha, wałbrzyskiego, wrocławskiego, zgorzeleckiego i złotoryjskiego. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków, na tym obszarze temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 st. C do 34 st. C. Z kolei temperatura minimalna w nocy wahać będzie się od 15 st. C do 18 st. C, a w nocy ze środy na czwartek od 18 st. C do 21 st. C.

Jedynie dla powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia. Temperatura maksymalna w dzień ma wynieść tam od 30 st. C do 32 st. C, a w nocy od 15 st. C do 17 st. C.

Ostrzeżenia obowiązują od wtorku od godz. 12 do czwartku do godz. 20.

Synoptycy prognozują prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska na 80 proc.