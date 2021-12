Wrocław: IPN otworzył plenerową wystawę "Chodźcie z nami. Wrocławskie protesty uliczne 1981-89"

Kilkadziesiąt fotografii z okresu stanu wojennego oraz późniejszych protestów i demonstracji opozycjonistów złożyło się na wystawę IPN otwartą 13 grudnia 2021 roku we Wrocławiu. Na otwarciu nie zabrakło bohaterów Solidarności i NZS z tamtego okresu.

13 grudnia 2021 roku, w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, otwarto w centrum Wrocławia wystawę, opowiadającą o ludziach, którzy przeciwstawili się zamachowi na polską niepodległość. Wystawa nosi tytuł "Chodźcie z nami. Wrocławskie protesty ulicznie 1981-1989" i dotyczy oporu wobec władz PRL w latach 80.

Na otwarcie licznie przybyli bohaterowie tamtych wydarzeń, a prowadzący uroczystość Jerzy Rudnicki powitał ich i dziękował za zaangażowanie w walkę o wolną Polskę.

"Cieszę się, że jesteście tutaj z nami w tak licznym gronie. Wy bohaterowie tamtych wydarzeń, bo bez was nie byłoby wolnej Polski. Bardzo wam dziękujemy za wasze bohaterstwo" - powiedział Rudnicki.

Wcześniej wszyscy uczcili pamięć ofiar stanu wojennego minutą ciszy.

Autorami wystawy są Tomasz Przedpełski i Teresa Lis. Stworzyli wymowną ilustrację tego, co w latach 80. działo się we Wrocławiu. Nie brakuje relacji z opozycyjnych demonstracji, ale motywem przewodnim są działania "Majora" w ramach Pomarańczowej Alternatywy, która przeszła do historii ruchu oporu, jako jedna z najbardziej prześmiewczych form kpiny z władzy.

Historyk sztuki Waldemar Andrzej Fydrych "Major", twórca absurdalnej Twierdzy Wrocław, pomysł na wrocławskie Krasnale zrealizował w ramach swoich happeningów. Nie mogła sobie z nimi poradzić ówczesna milicja i SB we Wrocławiu. Artystyczny happening stał się rozsadnikiem i przeciwwagą dla ponurej propagandy PRL, oddziaływał na inne miejsca w Polsce.

W poniedziałek 13 grudnia przy Politechnice Wrocławskiej o godz. 9 złożono kwiaty pod tablicą Tadeusza Huskowskiego, pod pomnikiem poświęconym "Wszystkim Współtwórcom i Bohaterom Solidarności" oraz pod tablicą Tadeusza Kosteckiego.

Wieczorem zaplanowano wielkoformatową projekcję filmu "Stan wojenny - Dolny Śląsk pamięta" na budynku Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Film bazuje na materiałach dokumentalnych i relacjach świadków, których bezpośrednio dotknęły represje. Projekcja będzie powtarzana co godzinę od 16 do 22.

W godzinach wieczornych w Katedrze pw. św. Jana Chrzciciela odprawiona zostanie msza św. w intencji ofiar stanu wojennego pod przewodnictwem abp. Józefa Kupnego.

Obchody 13 grudnia 1981 r. rozpoczęły się już się 10 grudnia pod Dozamelem od złożenia kwiatów pod tablicami upamiętniającymi śp. Piotra Bednarza oraz wrocławian, którzy w czasie stanu wojennego stawili opór komunistycznemu systemowi.

Tego samego dnia w Centrum Historii Zajezdnia odbył się wernisaż ekspozycji "Wrocław Pamięta. Stan wojenny we Wrocławiu".