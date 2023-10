Wrocław: Jeszcze w tym roku powstanie pomnik Żołnierzy Niezłomnych

Pomnik Żołnierzy Niezłomnych stanie na skwerze przy zbiegu ulic Glinianej, Borowskiej i Dyrekcyjnej. Zostanie odsłonięty na początku grudnia. Pieniądze na jego budowę przekazał Urząd Miasta Wrocławia i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prace nad powstaniem pomnika trwały kilka lat. Dwa konkursy pozostały bez rozstrzygnięcia, ostatecznie wyłoniony został projekt Tomasza i Konrada Urbanowiczów.

"Moim zdaniem jest piękny, artystycznie bardzo wymowny. Takiego pomnika w Polsce nie ma. Tak pięknego, w takiej lokalizacji, tak sugestywnego, z takim przesłaniem" - powiedział dyrektor Ośrodka "Pamięć i Przyszłość" Andrzej Jerie podczas konferencji inaugurującej budowę pomnika Żołnierzy Niezłomnych.

Pomnik będzie przedstawiał dziewięć, zamkniętych w bryłach szklanych, wychodzących z lasu postaci żołnierzy w mundurach. Stanie na skwerze, który zostanie zadrzewiony.

Andrzej Jerie mówił o przywracaniu pamięci o żołnierzy niezłomnych, którzy przez komunistyczne władze byli skazani na niepamięć. Wspomniał m.in. o ekshumacjach prowadzonych przez Krzysztofa Szwagrzyka z Instytutu Pamięci Narodowej na terenie cmentarza Osobowickiego, w trakcie których udało się znaleźć szczątki żołnierzy podziemia niepodległościowego, zamordowanych po 1945 r.

W konferencji wziął udział także prezes Okręgu Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej prof. Stanisław Ułaszewski, który przypomniał kilka sylwetek osób represjonowanych przez system komunistyczny.

"Na ten pomnik czeka wielu kombatantów różnych formacji patriotycznych, niepodległościowych. Musimy pamiętać, że czas szybko biegnie. Oni tak szybko odchodzą od nas na wieczną wartę, dlatego apel jest taki: śpieszmy się z tą uroczystością, z otwarciem tego pomnika, bo oni jeszcze za życia chcieliby ten pomnik zobaczyć" - zaapelował prof. Ułaszewski.

Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Mirosława Stachowiak-Różecka zaznaczyła, że budowa pomnika zjednoczyła wiele środowisk.

"Tutaj mamy inwestycję, którą finansuje miasto, ale także rząd. I to niech będzie takim symbolem i znakiem, że to jest możliwe, że to po prostu się zdarza, że będziemy się starać, żeby takich przedsięwzięć było więcej" - powiedziała Mirosława Stachowiak-Różecka.

Firma wykonawcza weszła już na teren budowy, rozpoczęły się prace porządkowe.

Autor: Michał Torz

mt/ joz/