Wrocław: Kampania społeczna nt. potrzeb osób z niepełnosprawnością psychiczną

„Znikam-Gubię się-Tracę-Uciekam” to tytuł powadzonej we Wrocławiu kampanii społecznej dotyczącej potrzeb osób z niepełnosprawnością psychiczną. W ramach kampanii odbędą się prelekcje dla młodzieży i seniorów, wywiady, warsztaty oraz spotkania.

Pomysłodawcy kampanii podkreślają, że jej celem jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej postrzegania zdrowia psychicznego. "Zależy nam na tym, aby wrocławianie i wrocławianki poznali oraz utrwalili podstawowe zasady savoir-vivre'u wobec osób z niepełnosprawnościami psychicznymi, ponieważ akceptacja i zrozumienie są bardzo ważne dla osób będących w kryzysie psychicznym. Z pomocą kampanii chcemy też stworzyć warunki sprzyjające większej aktywności społecznej i zawodowej osób będących w kryzysie psychicznym" - powiedziała Beata Hernik-Janiszewska, członek zarządu Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

W ramach kampanii na ulicach Wrocławia pojawiły się plakaty, a na ul. Świdnickiej otwarto wystawę plenerową. Zaplanowano prelekcje i warsztaty, które mają poszerzać wiedzę związaną z potrzebami osób w kryzysie psychicznym. Powstały też krótkie filmy prezentujące wrocławian z niepełnosprawnościami psychicznymi: depresją, stanami lękowymi, borderline i afazją.

"Najważniejszym elementem tej kampanii jest to, że tworzą ją osoby niepełnosprawnościami lub ich najbliższe otoczenie. Mamy we Wrocławiu ogromną grupę branżową zrzeszającą organizacje, które wskazują nam jak działać, jak pokazywać takie kampanie, bo to właśnie te osoby same doświadczają wykluczeń, to oni mają doświadczenie" - podkreślił Andrzej Mańkowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Kampania "Znikam-Gubię się-Tracę-Uciekam" jest efektem spotkań wrocławskiej Grupy Branżowej ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Dostępności. Powstała ona w listopadzie 2018 r.; tworzy ją ponad 30 wrocławskich organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych oraz grono ekspertów.