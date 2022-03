Wrocław: Kampania społeczna „Rok Dobrych Relacji” zmienia swój profil

W obliczu wojny w Ukrainie realizowana od 14 lutego we Wrocławiu kampania społeczna „Rok Dobrych Relacji” zmienia swój profil. „Te dobre relacje będą kluczowe w procesie przyjmowania naszych gości z Ukrainy” - mówiła Dorota Feliks z WCRS, koordynatorka akcji.

Rok 2022, został ustanowiony przez Radę Miejską Wrocławia "Rokiem Dobrych Relacji". Celem kampanii było zwrócenie uwagi na problem samotności, który w trakcie pandemii stał się coraz bardziej powszechny. Ambasadorami akcji zostali noblistka, pisarka Olga Tokarczuk oraz wokaliści Anna Wyszkoni i Andrzej Piaseczny.

O zmianie profilu kampanii poinformowała w czwartek na konferencji prasowej dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Dorota Feliks.

"Chcieliśmy wyjść z pandemii i chcieliśmy wyjść zza ekranów - to był cel naszych projektów. A teraz będziemy walczyć solidarnie z Ukrainą, będziemy dbać o dobre relacje z naszymi gośćmi z Ukrainy, bo to teraz wydaje się najważniejsze" - podkreśliła.

Zwróciła uwagę, że w ciągu ostatniego miesiąca mieszkańcy błyskawicznie zjednoczyli się z Ukrainą we wszelkich akcjach pomocowych. "Teraz ważne jest to, żebyśmy mieli serca otwarte dla tych, którzy tutaj cierpią samotność, pewne odosobnienie i którzy tylko z naszą pomocą mogą zbudować dobre relacje w swoim nowym domu" - mówiła.

Nową ambasadorką akcji została Sonia Bohosiewicz, aktorka telewizyjna, teatralna i filmowa. "Po dwóch latach pandemii, kiedy utknęliśmy w mieszkaniach, w malutkich pokoikach przed komputerami wydawało się, że będziemy musieli w tym Roku Dobrych Relacji walczyć o to, żeby wyciągnąć się z domu. Nagle okazało się, że zupełnie znienacka i nieoczekiwanie spadło na nas coś co wręcz nas wypchnęło z tych domów, wybiegliśmy na ulicę i ten profil kampanii rzeczywiście się zmienił. Chciałabym oddać część mojej energii, mojego charakteru i namówić wszyskich do walki o to, aby nikt nie czuł się samotny i zostawiony" - mówiła Bohosiewicz.

W ramach kampanii odbędzie się m.in. konkurs filmowy "Wkręć się w dobre relacje". Organizatorem inicjatywy jest Wydział Promocji i Turystyki UM Wrocławia. "Ma on traktować o relacjach. Wydaje mi się, że sytuacja polsko-ukraińska też się bardzo mocno w nim zaznaczy. Będziemy oceniać przede wszystkim wrażliwość, emocje - to, na czym nam teraz najbardziej zależy" - dodała aktorka.