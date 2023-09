Wrocław: Kandydaci KO postulują m.in. zrównanie renty socjalnej z płacą minimalną

Zrównanie renty socjalnej z płacą minimalną, wprowadzenie bonu opiekuńczego czy zlikwidowanie tzw. pułapki rentowej - m.in. te punkty programu KO na pierwsze sto dni rządów po wyborach zaprezentowali we Wrocławiu kandydaci KO do parlamentu. Chcemy wesprzeć osoby z niepełnosprawnością - podkreślali.

Przewodniczący dolnośląskiej Platformy Obywatelskiej Michał Jaros podczas konferencji prasowej kandydatów Koalicji Obywatelskiej do parlamentu przypomniał, że na konwencji programowej KO w Tarnowie przedstawiono sto konkretów do zrealizowania na początku rządów tej formacji. "Dzisiaj chcemy przypomnieć i przedstawić konkrety dotyczące spraw społecznych, socjalnych i wsparcia osób niepełnosprawnych" - dodał.

Była posłanka KO Joanna Augustynowska mówiła o projekcie ustawy dotyczącej zrównania renty socjalnej z płacą minimalną; podkreśliła, że jest gotowy od kilku lat i został złożony w Sejmie. "Te osoby dzisiaj dostają rentę socjalną w wysokości 1200 zł, podczas gdy płaca minimalna jest o dużo wyższych wskaźnikach. Zrobimy to, co obiecał (szef PO) Donald Tusk i wprowadzimy to w pierwszych stu dniach rządów. Ten projekt ustawy jest już gotowy. Ma uzasadnienie, jest obliczony, wiadomo skąd wziąć pieniądze. Trzeba tylko pozwolić osobom z tą najtrudniejszą niepełnosprawnością godnie żyć i dać im minimalne wynagrodzenie" - powiedziała Augustynowska.

Dodała, że kolejnym ustawowym rozwiązaniem, które obiecuje wprowadzić KO, jeśli wygra wybory, to wprowadzenie regulacji na temat związków partnerskich. Jak przekonywała, "tylko w nielicznych krajach Europy nie ma ustawy, która dotyczy związków partnerskich". "Ludzie powinni mieć możliwość zalegalizowania swego związku, swego uczucia, swojej odpowiedzialności za drugiego człowieka w ramach określonych ram prawnych, takich które obowiązują na całym świecie i wielu krajach europejskich" - powiedziała Augustynowska.

Kolejne punkty programu KO to - jak mówiła - wprowadzenie bonu opiekuńczego w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia dla aktywnych zawodowo opiekunów osób niesamodzielnych oraz stworzenie systemu asystentów, którzy będą pomagać takim osobom w funkcjonowaniu.

Kandydatka KO i radna miejska Joalnta Niezgodzka przekazała z kolei, że - jeśli KO wygra wybory - podniesiona zostanie kwota funduszu alimentacyjnego z 500 zł na 1 tys. zł. "Ta kwota nie była zmieniana od 15 lat. Kiedy jeden z rodziców nie chce pokrywać kosztów utrzymania dziecka, to kwota 500 zł na pewno nie wystarczy jednemu rodzicowi, by zapewnić dziecku dobry byt, mieszkanie, dodatkowe zajęcia szkolne czy wycieczki. Dlatego w ciągu pierwszy stu dni rządów podniesiemy kwotę z 500 na tysiąc złotych" - powiedziała Niezgodzka.

Inny przedstawiony punkt programu KO to zlikwidowanie tzw. pułapki rentowej, czyli umożliwienie osobom niepełnosprawnym, które pobierają to świadczenie, także na podjęcie pracy. Kandydaci KO postulują również podniesienie zasiłku pogrzebowego z 4 tys. zł do 6 tys. 450 zł.