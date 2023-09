Wrocław: Kandydaci opozycji w wyborach do Sejmu i Senatu przedstawili wspólne zobowiązanie dot. obrony praworządności

Wspólne zobowiązanie dotyczące obrony praworządności, praw samorządu, autonomii akademickiej i obecności Polski w UE po wygranych wyborach przedstawili w piątek we Wrocławiu kandydaci opozycji w wyborach do Sejmu i Senatu: Alicja Chybicka, Grzegorz Schetyna oraz Kazimierz Ujazdowski.

Senator Alicja Chybicka, która otwiera listę KO do Sejmu we Wrocławiu (okręg nr 3), podkreślała, że Koalicja Obywatelska będzie broniła praworządności, demokracji i pozostania Polski w Unii Europejskiej. "Jesteśmy za prawidłowym działaniem sądu, za trójpodziałem władzy. Nie może być tak, że jedna partia z jednego miejsca steruje wszystkim tym, co dzieje się w kraju" - powiedziała.

Senator wskazała też, że Koalicja Obywatelska wiele aspektów naszego życia planuje "spuścić w dół" po to, aby w małych ojczyznach można było decydować o tym, co dzieje się w ochronie zdrowia, czy edukacji. "To, co się dzieje w tej chwili z gigantyczną centralizacją, często powoduje, że nie dostrzega się problemów lokalnych. Odwiedziłam wiele szpitali powiatowych w dwunastu województwach. Części z nich już nie ma, w niektórych miejscach nie ma nawet POZ-u. Dlatego uważam, że nadszedł czas na zmianę władzy, na demokratyczną, prounijną, proeuropejską. Jest to kwestia bezpieczeństwa Polski" - podkreśliła Chybicka.

Senator Kazimierz Michał Ujazdowski, kandydat paktu senackiego z ramienia Trzeciej Drogi w podwrocławskim obwarzanku wskazał, że Senat w mijającej kadencji niejednokrotnie dawał przykłady obrony praw obywatelskich. "Zapobiegł wyborom kopertowym, bronił samorządu terytorialnego i to samo będziemy czynić w następnej kadencji. Zrobię dużo, by nowy parlament, Sejm i Senat przeprowadziły ustawy naprawcze, byśmy odbudowali niezależne i sprawne sądownictwo dla dobra obywateli" - zadeklarował.

Drugie zobowiązanie - jak mówił - dotyczy wolności akademickiej. "Naszym zadaniem będzie obrona autonomii uniwersytetu, wolności nauki, tak jak bronimy wolności gospodarczej (…), żeby żadna polityczna poprawność nie tłamsiła twórczości naukowej. Zniesiemy struktury biurokratyczne, te fałszywe uniwersytety, takie jak Akademia Kopernika, a przeznaczymy środki na rzeczywiste badania naukowe" - zapowiedział Ujazdowski.

W kontekście powołanej w czwartek senackiej komisji do spraw wpływów rosyjskich Ujazdowski podkreślił, że "nie możemy być bezbronni wobec kłamstwa PiS-u". "Przygotowujemy się do rzetelnej pracy, by zbadać wszystkie wątki oddziaływania Rosji na proces polityczny w Polsce, w tym także zawierane niedawno sojusze przez Jarosława Kaczyńskiego z partiami finansowanymi przez prezydenta Putina - to wszystko będzie wyświetlone dla dobra opinii publicznej" - powiedział.

W ocenie posła Grzegorza Schetyny, kandydata do Senatu z Wrocławia, izba wyższa parlamentu była w ostatniej kadencji symbolem zwycięstwa parlamentarnej demokracji. "Budując pakt senacki - na co miałem wpływ jako przewodniczący Platformy Obywatelskiej - udało nam się stworzyć zwycięską drużynę i wygrać wybory cztery lata temu. Jestem przekonany, że już na zawsze Senat będzie miejscem, gdzie siły prodemokratyczne, proeuropejskie, patriotyczne będą miały zdecydowaną większość i będą mogły tworzyć z tego izbę ważną dla procesu legislacji, dla praworządnego państwa" - mówił.

"Przez ostatnie cztery lata, kiedy w Sejmie nie było miejsca na polityczną, parlamentarną debatę, gdzie zarówno na poziomie komisji sejmowych, jak i plenarnych posiedzeń wszystko było poddawane presji i woli politycznej Jarosława Kaczyńskiego - Senat był miejscem, gdzie można było rozmawiać, debatować, gdzie każdy senator miał głos" - wskazał. "Głęboko wierzę, że po wyborach i Senat, i Sejm będą zdominowane przez przedstawicieli partii demokratycznych i wspólnie przywrócimy sens praworządności, parlamentaryzmu, demokracji parlamentarnej do politycznej debaty - to jest nasze zadanie" - zadeklarował.