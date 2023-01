Wrocław: Kolejny akt oskarżenia ws. oszustw podatkowych, chodzi o 110 mln zł

Wrocławska prokuratura oskarżyła Judytę M. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się oszustwami podatkowymi. W wyniku przestępczego procederu zagarnięto ponad 110 mln zł, które miałby być przeznaczone na składki ZUS oraz zaliczki podatku PIT.

Judyta M. to kolejna osoba, które odpowie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej w latach 2010-2013 we Wrocławiu, innych miastach w Polsce oraz w Berlinie. Wcześniej aktami oskarżenia objęto kierownictwo i członków tej grupy. M. ukrywała się za granicą. W lipcu 2022 r. została zatrzymana na podstawie europejskiej nakazu aresztowania w Irlandii.

Grupa, której członkiem miała być Judyta M., zajmowała się oszustwami, poszkodowani to pracownicy, firmy oraz ZUS. Według ustaleń prokuratur, członkowie grupy doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielu osób i firm poprzez wprowadzenie ich w błąd, co do zamiaru opłacenia obowiązkowych należności wynikających z zatrudniania pracowników w postaci składek na ubezpieczenie społeczne na rachunek ZUS, zaliczek od dochodów osób fizycznych na rachunki właściwych urzędów skarbowych oraz wielu należności publiczno-prawnych.

Grupa miała odprowadzać należności podatkowe za pracowników, którzy mieli pracować w poszkodowanych firmach. "Uzyskane w wyniku powyższych działań środki pieniężne w łącznej kwocie prawie 110 mln zł, przekazane grupie przestępczej przez kontrahentów celem opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek z tytułu PIT osób wykonujących prace, przeznaczane były na cele własne członków grupy" - podała w poniedziałek rzeczniczka Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu prok. Katarzyna Bylicka.