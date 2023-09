Wrocław: Lewica chce opodatkowania Kościoła katolickiego i wyprowadzenia religii ze szkoły

Opodatkowanie Kościoła katolickiego, wyprowadzenie religii ze szkół oraz renegocjacja konkordatu - to postulaty Nowej Lewicy przedstawione w poniedziałek przez kandydatów tego ugrupowani w wyborach do Sejmu z okręgu wrocławskiego.

Lider listy Nowej Lewicy w okręgu nr 3 (okręg wrocławski) poseł Krzysztof Śmiszek, w poniedziałek, podczas konferencji prasowej we Wrocławiu, podkreślił, że Lewica nigdy nie była i nigdy nie będzie "podmiotem politycznym, który chce utrudniać komukolwiek praktykowanie swojej wiary". "Czymś zupełnie innym przy tym jest nadmierny wpływ Kościoła na działalność państwa, i czymś zupełnie innym są patologiczne relacje pomiędzy państwem a Kościołem katolickim. Od kilkudziesięciu lat szerokim oceanem płyną pieniądze z budżetu państwowego do struktur Kościoła katolickiego" - mówił Śmiszek. Dodał, że Kościół jest - po Skarbie Państwa - "największym posiadaczem ziemi w Polsce".

Poseł powiedział, że należy przeciąć "niezdrowe więzy łączące Kościół i państwo". "PiS leje szerokim strumieniem pieniądze do Kościoła katolickiego, a Kościół wspiera PiS przed wyborami" - ocenił Śmieszek.

Dodał, że po "wygranych wyborach przez demokratyczną opozycję pieniądze przestaną płynąć do Kościoła katolickiego". "Należy też wreszcie opodatkować Kościół (…), przeciętny ksiądz katolicki płaci podatek ryczałtowy w wysokości 142 zł raz na kwartał; (…) wprowadzimy normalne podatki dla księży - jeśli ksiądz udziela ślubu, chowa zmarłego na cmentarzu i bierze za to pieniądze, to należy się za to odprowadzenie podatku jak od zwykłej usługi" - oświadczył Śmiszek.

Poseł podkreślił, że Lewica chce wprowadzić opodatkowanie Kościoła na "zasadzie pitowskiej" oraz wprowadzić podatki od usług kapłańskich. "Zaprzestaniemy przekazywania ziemi Kościołowi. Powinniśmy żyć w państwie, które oddziela wszystko to, co jest święte, od tego, co jest świeckie" - zaakcentował kandydat Nowej Lewicy.

Marta Stożek (Partia Razem), kandydatka Nowej Lewicy statuująca z drugiego miejsca na liście w okręgu nr 3, podkreśliła, że Nowa Lewica chce wypowiedzieć konkordat, następnie go renegocjować. "Trzeba pomyśleć o tym, czy Kościołowi katolickiemu nie należy się taka sama umowa z państwem polskim, jaką mają inne związki wyznaniowe" - zaakcentowała Stożek.

Nowa Lewica chce również wyprowadzenia religii ze szkół argumentując, że na lekcje religii z budżetu państwa przekazywanych jest rocznie 2 mld zł.

Autor: Piotr Doczekalski

pdo/ mir/