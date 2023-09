Wrocław: Liderka listy PiS Mirosława Stachowiak-Różecka: chcemy dotrzeć do każdego zakątka naszego okręgu

Poseł Mirosława Stachowiak-Różecka i jej koledzy z Sejmu: Paweł Hreniak, Agnieszka Soin, Jacek Świat są na czele listy KW PiS w okręgu 3. „Mamy na liście doświadczonych parlamentarzystów, doświadczonych samorządowców. Postaramy się dotrzeć do każdego zakątka naszego okręgu” - powiedziała liderka listy.

We Wrocławiu w sobotnie popołudnie KW Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowała listę kandydatów w okręgu nr 3, obejmującym Wrocław i okalające miasto powiaty. Liderem listy jest poseł Mirosława Stachowiak-Różecka, a na kolejnych miejscach znaleźli się jej koledzy z Sejmu: Paweł Hreniak, Agnieszka Soin, Jacek Świat.

"Mamy na liście doświadczonych parlamentarzystów, doświadczonych samorządowców. Postaramy się dotrzeć do każdego zakątka naszego okręgu. A jak dotrzemy do każdego miasteczka, powiatu, do każdej wsi to na pewno przekonamy mieszkańców okręgu numer trzy, żeby na nas zagłosowali. A to będzie oznaczało szósty mandat dla Prawa i Sprawiedliwości w tym okręgu" - powiedziała Stachowiak-Różecka.

Liderka listy PiS, która przed czterema laty zdobyła 90 tys. głosów i wygrała wybory w tym okręgu, podkreśliła, że tylko Prawo i Sprawiedliwość daje gwarancję rozwoju i realizacji obietnic.

"Przez nasze działania przez osiem lat udowodniliśmy, że naprawdę tak jest. Pokazaliśmy, że jesteśmy wiarygodni, że dotrzymujemy słowa. Proponujemy zmiany, proponujemy dla Polaków reformy, proponujemy przeróżne postulaty i je po prostu realizujemy. I to jest najważniejsze. Myślę, że ta wiarygodność najbardziej za nami przemawia i mam nadzieję, że Polacy zaufają nam po raz kolejny" - mówiła Stachowiak-Różecka.

Na piątym miejscu listy jest przewodniczący dolnośląskiego sejmiku Andrzej Jaroch, po nim dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk. Na kolejnych miejscach są radni powiatowi, miejscy i gminni oraz starostowie powiatów. Na 21. miejscu jest poseł PiS Przemysław Czarnecki, a listę zamyka radny wojewódzki, niegdyś legendarny działacz rolniczej Solidarności, Tytus Czartoryski.

W trzech okręgach wrocławskich o mandat senatora powalczą: wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski, który był już w Senacie przez dwie kadencje, wicemarszałek województwa dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski oraz radna wojewódzka Małgorzata Calińska-Mayer.

