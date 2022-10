Wrocław: Miasto podpisało umowęz operatorem wypożyczalni rowerów miejskich na kolejne dwa lata

Firma Nextbike, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu, przez najbliższe dwa lata będzie obsługiwała Wrocławski Rower Miejski. Od nowego sezonu we Wrocławiu pojawi się 230 stacji roweru miejskiego - o 10 więcej niż do tej pory.

Umowę pomiędzy firmą Nextbike i Urzędem Miejskim Wrocławia na obsługę Wrocławskiego Roweru Miejskiego w latach 2023 i 2024 podpisano we wtorek. Operator systemu zimę ma wykorzystać na unowocześnienie stacji i gruntowną konserwację rowerów. Obecny sezon zakończy się 30 listopada, a start nowego zaplanowano na 1 marca.

Prezes Nextbike Polska Tomasz Wojtkiewicz zapowiedział, że w sumie we Wrocławiu od nowego sezonu będzie 230 stacji - o 10 więcej niż do tej pory oraz 2300 rowerów, czyli 100 więcej niż obecnie. "Stacje będą wyposażone w totemy i stojaki, a 40 z nich również w pompki rowerowe. W ofercie będą również dostępne rowery elektryczne, tych operator zapewni 100 sztuk, oraz tzw. rowery nietypowe, w tym handbike, cargo czy tandemy, które będzie można wypożyczyć po wcześniejszym zamówieniu" - wyjaśnił.

Tak jak do tej pory pierwsze 20 minut jazdy będzie darmowe. Za kolejne 40 minut użytkownicy zapłacą od nowego sezonu 3 zł (wcześniej było to 2 zł), a kolejna rozpoczęta godzina to koszt 6 zł (wcześniej 4 zł).

"Zwiększona zostanie liczba rowerów, które będą udostępniane w sezonie zimowym, czyli od grudnia do marca. Tych w przyszłym roku będzie 1150. Pojawi się też 15 stacji obsługujących wrocławskie osiedla i w ten sposób nie będzie osiedla w mieście, w którym nie byłoby choć jednego roweru miejskiego" - wyliczał Wojtkiewicz.

Wrocławski magistrat przedstawił też dane dotyczące ruchu rowerowego w Stolicy Dolnego Śląska. Pomiary przeprowadzono latem tego roku. Natężenie ruchu rowerowego podczas porannych i popołudniowych godzin szczytu zostało zmierzone na 14 wybranych skrzyżowaniach. Z pomiarów wynika, że na 13 z nich ruch rowerowy zwiększył się od 6,6 proc. do nawet 16,7 proc. w stosunku do 2018 roku.

"Najwięcej rowerzystów korzysta z trasy rowerowej na Powstańców Śląskich. W ciągu godziny przez skrzyżowanie z ulicą Swobodną przejeżdża nawet ponad 1000 cyklistów. Porównaliśmy te dane z danymi systemu ITS, który monitoruje ruch na całym skrzyżowaniu i wynika z tego, że co czwarty pojazd przejeżdżający przez skrzyżowanie w ciągu godziny to rower" - wskazała Urszula Jagielnicka z Biura Zrównoważonej Mobilności UM Wrocławia.

Ruch rowerowy znacząco wzrósł także m.in. na pl. Legionów - o blisko 17 proc., oraz na skrzyżowaniu ul. Braniborskiej z Nabycińską - o ponad 10 proc.

Dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności Monika Kozłowska-Święconek podkreśliła, że w tej chwili miasto buduje 35 kilometrów nowych dróg rowerowych wszędzie tam, gdzie powstają nowe trasy samochodowe lub dla komunikacji zbiorowej. "Te inwestycje to m.in. TAT - nowa trasa autobusowo-tramwajowa na Nowy Dwór. Powstaje tam 7 km dróg rowerowych. Po zakończeniu prac będzie można przejechać rowerem z pl. Orląt Lwowskich na pętlę autobusową na Nowym Dworze" - wyjaśniła.

Kolejna inwestycja - jak wskazała - to droga na Popowice. Łącznie powstało tam lub jest w budowie ponad 7 km dróg rowerowych oraz 650 m ciągów pieszo-rowerowych. Z kolei po obu stronach budowanej Alei Wielkiej Wyspy, która połączy Krzyki z Biskupinem i Sępolnem powstają drogi rowerowe o łącznej długości 9,5 km, a wzdłuż obwodnicy Leśnicy - 10 km dwustronnych dróg rowerowych.

Jak podkreślił magistrat, również w czasie przebudowy ulic, tam gdzie jest to możliwe, pojawiają się trasy rowerowe. Tak jest na ul. Pomorskiej, gdzie po remoncie na rowerzystów czekać będzie 2,5 km dróg rowerowych. Miasto projektuje też kilometrową trasę dla jednośladów z okolic kościoła Bożego Ciała przez ul. Widok na ul. Szewską.

W najbliższy weekend oddana do użytkowania zostanie droga rowerowa na ul. Legnickiej między pl. Jana Pawła II a ul. Rybacką. Trasa ta została zgłoszona i wybrana przez mieszkańców w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.