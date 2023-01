Wrocław: Miasto stara się o 28 mln zł na utworzenie dwóch branżowych centrów umiejętności

O utworzenie dwóch branżowych centrów umiejętności – w zakresach elektroniki oraz automatyki przemysłowej – stara się wrocławski magistrat. Miasto złożyło wnioski o dofinansowanie tych inwestycji w kwocie 28 mln w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Do 2024 r. w Polsce ma powstać 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), każde z nich o innej specjalizacji. Wrocław stara się o utworzenie dwóch takich centrów - w zakresach elektroniki i automatyki przemysłowej.

Centrum w zakresie elektroniki miałoby powstać przy Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Strzegomskiej, a w zakresie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu, przy ul. Kiełczowskiej.

Wrocławski magistrat złożył wnioski na dofinansowanie tych inwestycji na łącznie 28 mln zł. Centra mają prowadzić działalność edukacyjno-szkoleniową, integrująco-wspierającą, innowacyjno-rozwojową i doradczo-promocyjną.

"Kształcenie branżowe i techniczne to szansa na przyszły rozwój zawodowy i zdobycie kompetencji cenionych na rynku pracy. We wrocławskich BCU organizowane będą szkolenia i kursy, z których korzystać będą uczniowie oraz nauczyciele kształcenia zawodowego, jak również osoby dorosłe, które np. chcą się przebranżowić. Przy czym, zajęcia te będą wykraczać poza branżowe szkolenia podstawowe realizowane w szkole i będą one bezpłatne" - powiedziała Ewa Szczęch z departamentu edukacji wrocławskiego magistratu.

Decyzja o tym, czy Wrocław otrzyma dofinasowanie zapadnie do końca marca. Powstanie centrów koordynuje resort edukacji, a pieniądze na utworzenie placówek mają pochodzić z KPO.

We wrocławskich technikach i w szkołach branżowych I stopnia uczy się blisko 11,7 tys. uczniów. W ubiegłym roku było to niespełna 10 tys., a dwa lata temu ok. 9,5 tys. uczniów.