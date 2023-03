Wrocław: Minister kultury zwiedził Pawilon Czterech Kopuł

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa prof. Piotr Gliński narodowego zwiedziły w piątek Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej, oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu. „To wspaniała przestrzeń wystawiennicza, doskonale wykorzystana” – powiedział szef resortu kultury.

Prof. Gliński obejrzał dwie wystawy czasowe prezentowane w Pawilonie Czterech Kopuł. Pierwsza z ekspozycji to "Twarzą w twarz" - wystawa poświęcona zmianom, jakie zachodzą w statusie ludzkiego wizerunku i społecznym potrzebom jego rejestrowania. To prezentacja prac bisko dwudziestu artystów z Polski i zagranicy, których wspólnym tematem jest twarz.

Druga, czasowa, ekspozycja prezentowana jest na dziedzińcu Pawilonu Czterech Kopuł. Składa się z dwóch instalacji: "Długie gwiazdy" oraz "Praska przestrzeń światła" autorstwa niemiecko-amerykańskiego artysty Ottona Piene.

Minister kultury podkreślił, że Pawilon Czterech Kopuł to "wspaniała przestrzeń wystawiennicza, doskonale wykorzystana". "Cieszymy się z dobrej współpracy ministerstwa z Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Pan dyrektor podkreślał, że dzięki naszemu wsparciu można nabywać nowe dzieła do kolekcji sztuki współczesnej" - mówił Gliński.

Dodał, że Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej jest "jednym z czołowych muzeów świata". "Tak wspaniała przestrzeń nie często się zdarza" - mówił wicepremier.

Dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotr Oszczanowski przypomniał, że w tym roku wrocławskie muzeum obchodzi 75-lecie istnienia. "W pierwszym kwartale tego roku osiągnęliśmy rekordową frekwencję, jeśli chodzi o liczbę odwiedzających. Okazuje się, że muzea są potrzebne, wypełniają swoją misję, czynią świat ciekawszym" - mówił Oszczanowski.