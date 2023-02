Wrocław: Muzeum Narodowe pozyskało średniowieczną kwaterę ze sceną z legendy św. Piotra

Muzeum Narodowe we Wrocławiu pozyskało do swoich zbiorów średniowieczną kwaterę z przedstawieniem wyświęcenia św. Marka na biskupa przez św. Piotra Apostoła. Od wtorku do 26 marca zwiedzający mogą ją oglądać na wystawie stałej „Sztuka śląska XIV–XVI w.”

Muzeum Narodowe we Wrocławiu zakupiło średniowieczną kwaterę na aukcji pod koniec ubiegłego roku. "Zakup przez muzeum na rynku aukcyjnym cennego dzieła sztuki średniowiecznej to niecodzienne wydarzenie" - ocenił dyrektor MNWr Piotr Oszczanowski

Podkreślił, że pozyskany obraz ma nie tylko udokumentowaną śląską historię, ale też w swojej treści pozostaje ewenementem ikonograficznym. "Scena z legendą św. Piotra, na której widnieje pierwszy biskup Rzymu wyświęcający św. Marka na biskupa Aleksandrii, nie należy bowiem do kanonu przedstawień tych świętych. Dlatego to dzieło z ok. 1460 r., warsztatu Mistrza Ołtarza św. Wolfganga z Norymbergi, jest i wartościowe artystycznie, i wyjątkowo ciekawie ilustruje początki chrześcijaństwa" - zwrócił uwagę dyrektor muzeum.

"Kwatera stanowiła niegdyś część większego zespołu - najpewniej malowanej tablicy mogącej m.in. pełnić funkcję środkowej części nastawy ołtarzowej" - wyjaśniła Agata Stasińska z Galerii Sztuki XII-XV w. Dodała, że wygląd trzech kolejnych elementów tego dzieła znany jest dzięki katalogowi wystawy "Schlesische Malerei und Plastik des Mittelalters", zorganizowanej we Wrocławiu w 1926 r.

Jak podało muzeum, dwa panele, odpowiadające rozmiarami zakupionemu na aukcji, przedstawiały cudowne uwolnienie św. Piotra z więzienia przez anioła oraz - najpewniej - konfrontację św. Piotra i Szymona Maga przed obliczem Nerona. Na środkowej, odpowiednio większej kwaterze, przedstawiona została natomiast scena aresztowania św. Piotra na rozkaz Heroda Agryppy. "Los tych paneli pozostaje jednak do dziś nieznany" - dodano.

Zakupiona kwatera przed wojną znajdowała się w prywatnej kolekcji rodziny von Maltzanów w Miliczu, którzy utrzymywali, że miała ona pochodzić z terenów Górnego Śląska. Dotychczas nie udało się jednak ustalić żadnych dokładniejszych informacji związanych z miejscem jej pozyskania.

Kwatera ze sceną z legendy św. Piotra eksponowana będzie od wtorku do 26 marca 2023 r. na wystawie stałej "Sztuka śląska XIV-XVI wieku" w gmachu głównym Muzeum Narodowego we Wrocławiu.