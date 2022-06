Wrocław: Na uczelni medycznej otwarto Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych z Ośrodkiem Faz Wczesnych powstało na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w ramach projektu finansowanego ze środków Agencji Badań Medycznych. W środę odbyło się uroczyste otwarcie ośrodka.

Rektor uczelni prof. Piotr Ponikowski poinformował, że w tej placówce odbywa się już 10 badań z zakresu kardiologii, onkologii i hematologii, a pięć z nich jest zainicjowanych przez naukowców wrocławskiej uczelni.

"Chcemy, by badania kliniczne, których wyniki są dzisiaj podstawą rekomendacji terapeutycznych i diagnostycznych w medycynie, odbywały się tutaj na Uniwersytecie Medycznym We Wrocławiu, żeby one były inicjowane przez naszych naukowców" - powiedział rektor prof. Piotr Ponikowski.

Obecnie realizowanych jest 10 badań z zakresu kardiologii, onkologii i hematologii m.in. "Wpływ dożylnego leczenia karboksymaltozą żelazową na śmiertelność i chorobowość z przyczyn sercowo-naczyniowych, oraz na jakość życia pacjentów z zawałem serca i towarzyszącym niedoborem żelaza - INFERRCT", "Wpływ nieodwracalnej elektroporacji wapniowej, elektrochemioterapii na jakość życia oraz przeżycia wolnego od progresji u chorych na raka trzustki oraz "Niekomercyjne wieloośrodkowe badanie kliniczne nad leczeniem pierwszego nawrotu ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci".

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych we Wrocławiu wraz z Ośrodkiem Faz Wczesnych to nowoczesna i wyspecjalizowana jednostka, zapewniająca kompleksowe wsparcie badań klinicznych, zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych. Jest to wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Centrum powstało dzięki dofinansowaniu ze środków Agencji Badań Medycznych kwotą blisko 9 mln zł.

Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2020 roku, a obecnie rozpoczyna działalność kluczowy element centrum: Ośrodek Faz Wczesnych. Uruchomienie Ośrodka Faz Wczesnych umożliwia przełożenie odkryć laboratoryjnych na działania kliniczne, mające bezpośredni wpływ na opiekę zdrowotną.

Prezes Agencji Badań Medycznych Radosław Sierpiński podkreślił, że nowoczesne centrum we Wrocławiu jest pierwszym na Dolnym Śląsku, ale już siódmym w kraju, które powstały dzięki wsparciu ABM.

"Cała ogólnopolska sieć badań klinicznych to będzie w sumie ponad 20 ośrodków, które będą dysponowały jednolitym standardem badań klinicznych, więc w każdym miejscu dokładnie takim samym. W dużym komforcie pacjenci będą mogli z tych terapii korzystać. I myślę, że po utworzeniu tej sieci, a kolejne ośrodki będą powstawać w ciągu miesięcy, Polska naprawdę ma szanse stać się liderem w Europie Środkowo-Wschodniej, jeżeli chodzi o badania kliniczne" - powiedział prezes ABM.

Wiceminister nauki i edukacji Wojciech Murdzek podkreślił, że "cywilizacyjną potrzeb" jest tworzenie takich ośrodków, które są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt medyczny".

"Robimy to, by pacjent czuł, że stosujemy wszystko to, co jest najnowsze, że stosujemy wszystkie osiągnięcia, by jego stan doprowadzić do dobrego zdrowia, by okres pobytu w placówce był jak najkrótszy, by warunki były dobre. Ostatni czas pandemii pokazał, że ten obszar ochrony zdrowia jest niezwykle wrażliwy" - powiedział Murdzek.