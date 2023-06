Wrocław: Na wiecu PO nie zabrakło wulgaryzmów min.: "Dobra zmiana - idi na xuj"

Podczas wiecu Platformy Obywatelskiej nie zabrakło wulgaryzmów. Wśród transparentów, które można było zobaczyć na Placu Nowy Targ we Wrocławiu, gdzie odbywał się wiec Donalda Tuska, były m.in. takie: "Dobra zmiana - idi na xuj", "PiS Putin i Spółka".

Niespełna godzinny wiec Platformy Obywatelskiej w większość wypełniło przemówienie Donalda Tuska. Podczas wiecu Platformy Obywatelskiej nie zabrakło wulgaryzmów. Wśród transparentów, które można było zobaczyć na Placu Nowy Targ we Wrocławiu, gdzie odbywał się wiec Donalda Tuska, były m.in. takie: "Dobra zmiana - idi na xuj", "PiS Putin i Spółka".

Na trzymanych banerach dominowały przede wszystkim hasła krytyczne wobec Prawa i Sprawiedliwości od lapidarnych "Precz z PiS", "PiS to nie Polska" czy "Stop PiS Flacji", po bardziej rozbudowane: "Dość autorytaryzmu i arogancji PiS", "PiS mordercy kobiet", "Albo wolność albo PiS".

Podczas przemówienia Tuska, gdy mówił on o Jarosławie Kaczyńskim, premierze Mateuszu Morawieckim lub ogólnie "ludziach, działaczach PiS" zebrani na placu buczeli, gwizdali i skandowali m.in. donośnie hasła "Precz z Kaczorem", "Pinokio", "Złodzieje" i "Będą siedzieć".

Jednymi z nielicznych nie nawiązujących do PiS skandowanych haseł były: "Zwyciężymy", "Tu jest Polska", "Demokracja, wolność, równość".

Gdy przemawiający Tusk nawiązał do wiecu Prawa i Sprawiedliwości w Bogatyni wywołał baner trzymany w tłumie, na którym było napisane "Rząd pod sąd, Bogatynia z Tuskiem". Wzbudziło to aplauz zebranych.

Na innych banerach można też było odczytać hasła: "Im dalej od Brukseli, tym bliżej Moskwy", "Razem mamy moc" czy "Chcemy Polski wolnej, życzliwej, tolerancyjnej".

Po to, by przywitać Tuska na wiecu Platformy Obywatelskiej we Wrocławiu prezydent Wrocławia Jacek Sutryk opuścił trwającą w Ratuszu uroczystą sesję Rady Miejskiej Wrocławia, na której wręczano prestiżowe nagrody honorowego obywatela miasta i nagrody Wrocławia.

Witając Tuska Sutryk złożył - jak powiedział - dolnośląskie wyznanie wiary i podkreślił, że "wierzymy na Dolnym Śląsku w demokrację, w wolną Polskę, wierzymy, że wspólnie możemy się o siebie zatroszczyć, wierzymy w prawa kobiet i że możemy troszczyć się o rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami, że możemy wspólnie troszczyć się o polski samorząd".

"Wierzymy na końcu, że to wszystko możemy zrobić wspólnie z premierem Donaldem Tuskiem, którego bardzo serdecznie witamy tutaj na ziemi dolnośląskiej i we Wrocławiu. Mieście, które od lat 80-tych jest nazywane Twierdzą Wrocław - miastem solidarności i wolności" - powiedział Sutryk.

Jego wystąpienie wywołało aplauz zebranych na placu Nowy Targ zwolenników Tuska, z których wielu miało w rękach flagi Polski i Unii Europejskiej.