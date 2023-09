Wrocław: Nowa Lewica zapowiada budowę 300 tys. mieszkań w pięć lat

Budowę 300 tys. mieszkań w ciągu pięciu lat zapowiedzieli kandydaci Nowej Lewicy startujący w wyborach do Sejm z okręgu wrocławskiego. Realizacja tego przedsięwzięcia będzie kosztować 100 mld zł – powiedział lider list tej partii w okręgu nr 3 poseł Krzysztof Śmiszek.

Marta Stożek (Partia Razem), kandydatka Nowej Lewicy statuująca z drugiego miejsca na liście w okręgu nr 3, podkreśliła, że jednym z "filarów" programu wyborczego Nowej Lewicy, jest rozwój komunalnego budownictwa mieszkaniowego. "To będą dobrze zaprojektowane mieszkania, osiedla w ramach budownictwa komunalnego. W tym celu mamy zaplanowaną budowę 300 tys. mieszkań" - powiedziała Stożek.

Lider listy Nowej Lewicy w okręgu wrocławskim poseł Krzysztof Śmiszek powiedział, że program mieszkaniowy proponowany przez Lewicę będzie realizowany w ciągu pięciu lat. "Budowa 300 tys. mieszkań będzie kosztować 100 mld zł, 20 mld każdego roku. 3 mld są w KPO, ale my pytamy, gdzie są pieniądze z KPO, które już mogłyby pracować na rzecz polskich rodzin" - mówił Śmiszek.

Dodał, że Nowa Lewica chce pozyskać pieniądze na budowę mieszkań z obligacji Skarbu Państwa na cele mieszkaniowe. "Jeśli mamy się zadłużać, to zadłużajmy się na cele inwestycyjne, w celach cywilizacyjnych" - mówił.

Według założeń przedstawionych przez Nową Lewice, budownictwo mieszkaniowe będzie finansowane przez państwo, ale realizowane przez samorządy.

"To wspólnoty lokalne wiedzą najlepiej jakie są potrzeby mieszkaniowe. W tym celu chcemy reaktywować trzy komponenty naszego programu mieszkaniowego - towarzystwa budownictwa społecznego, społeczne inicjatywy mieszkaniowe oraz samorządowe agencje najmu. To trzy narzędzia, których elementy częściowo istnieją w polskim prawie, ale przez osiem ostatnich lat były niewykorzystywane, nie wspieranie przez budżet państwa" - tłumaczył Piotr Kozdrowicki startujący w wyborach do Sejmu z siódmego miejsca w okręgu wrocławskim.

Według Śmiszka, PiS nie zrealizowało swoich obietnic dotyczących budownictwa mieszkalnego. "W 2015 r. PiS obiecywało budowę 3 mln mieszkań - nic z tego nie wyszło; potem, w 2019 r., był program Mieszkanie Plus - miały być setki tysięcy mieszkań, a rok temu było ich pięć tysięcy. Na przykład w Zamościu użytkownicy Mieszkania Plus muszą płacić za mieszkanie o powierzchni 50 metrów kwadratowych 3 tys. zł, a miał to być program przyjazny Polakom" - mówił Śmieszek.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.