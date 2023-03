Wrocław: Obchody 85. rocznicy ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła

Apel pamięci, złożenie kwiatów pod tablicą z Prawdami Polaków spod Znaku Rodła i msza św. we wrocławskiej archikatedrze – tak w niedzielę we Wrocławiu obchodzono 85. rocznicę ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła.

Uroczystości z udziałem przedstawicieli władz samorządowych i rządowych, parlamentarzystów, wojska oraz młodzieży rozpoczęły się pod tablicą z Prawdami Polaków spod Znaku Rodła przy kościele św. Marcina na Ostrowie Tumskim.

Tadeusz Szczyrbak, prezes Rodziny Rodła - Wrocław, podkreślił, że w kościele św. Marcina na Ostrowie Tumskim w latach 1921-1939 gromadziła się polska społeczność międzywojennego Wrocławia. "W zeszłym roku obchodziliśmy 100. rocznicę powołania Związku Polaków w Niemczech, dla którego Prawdy Polaków spod Znaku Rodła były ideową podstawą; a dziś sukcesorami tego dziedzictwa są Polacy, którzy Prawdy Polaków spod Znaku Rodła traktują jak swój katechizm polskości, jako narodowe credo, jako codzienne wyzwanie" - mówił Szczyrbak.

Obecny na uroczyśtości poseł PiS Jacek Świat podkreślił, że Prawdy Polaków spod Znaku Rodła "ciągle zachowują aktualność". "To, co dzieje się za naszymi granicami, różne niebezpieczeństwa towarzyszące naszej ojczyźnie, każą ciągle na nowo te pięć prostych praw przypominać. Na zagrożenie ojczyzny odpowiemy nie tęczowymi flagami, nie flagami ze złotymi gwiazdkami, ale odpowiemy biało-czerwoną, odpowiemy przywiązaniem do ojczyzny, odpowiemy patriotyzmem" - mówił Świat.

Podczas uroczystości posłanka PiS Mirosława Stachowiak-Różecka odczytała list prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. "Pierwszy Kongres Polaków w Niemczech był wielkim wydarzeniem w życiu tamtejszej, półtoramilionowej polonii" - napisał Kaczyński. Prezes PiS wyraził nadzieję, że wszystkie sprawy - "zadośćuczynienie za straty wojenne, odszkodowania za skonfiskowany na mocy dekretu Göringa majątek polskich organizacji w Niemczech oraz otrzymanie przez Polaków statusu mniejszości narodowej w Niemczech" - zostaną rozwiązane "po naszej myśli".

Do uczestników uroczystości list wystosował również minister edukacji i nauki Przemysła Czarnek. "Prawdy Polaków spod Znaku Rodła to duchowy testament. Patriotyczne dziedzictwo istniejącego od ponad 100 lat Związku Polaków w Niemczech, szczególnie zaś ideowe założenia tej organizacji, nie są jedynie historycznym kazusem, ale przesłaniem dla współczesnego Polaka" - napisał Czarnek.

Po uroczystościach pod tablicą z Prawdami Polaków spod Znaku Rodła przy kościele św. Marcina, we wrocławskiej archikatedrze odbędzie się msza św.

3 grudnia 1937 r. w Domu Polskim w Zakrzewie Rada Naczelna Związku Polaków w Niemczech na nadzwyczajnym posiedzeniu podjęła decyzję o zorganizowaniu I Kongresu Polaków, który odbył się 6 marca 1938 r. w Berlinie. Na kongresie, w którym wzięło udział ponad 5 tys. przedstawicieli polskiej ludności, ogłoszono Pięć Prawd Polaków. Kongres był największą w historii manifestacją narodową Polaków w Niemczech w tamtym okresie. W okresie międzywojennym na terytorium ówczesnych Niemiec mieszkało półtora miliona Polaków.

Pięć Prawd Polaków spod Znaku Rodła to: "Jesteśmy Polakami! Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci! Polak Polakowi bratem! Co dzień Polak Narodowi służy! Polska Matką naszą, nie wolno mówić o Matce źle!".

Rodło to symbol Związku Polaków w Niemczech. Powstał w 1933 r., a jego nazwa to zbitka pierwszych dwóch liter wyrazu "rodzina" i ostatnich trzech wyrazu "godło". Znak na czerwonym tle przedstawia białe rodło, które symbolizuje bieg Wisły z zaznaczonym na nim Krakowem. Związek Polaków w Niemczech prowadził działalność gospodarczą, kulturalną i polityczną, bronił też praw i interesów polskiej mniejszości narodowej w Niemczech.

Wrocławskie obchody patronatem honorowym objął premier Mateusz Morawiecki.