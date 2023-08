Wrocław: Odbyły się obchody 43. rocznicy rozpoczęcia strajku w zajezdni autobusowej

We Wrocławiu odbyły się w niedzielę obchody 43. rocznicy rozpoczęcia strajku w zajezdni autobusowej nr VII. Podczas uroczystości podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy NSZZ "Solidarność", Ossolineum, wrocławskim oddziałem IPN oraz Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość.

Podpisując umowę, strony zadeklarowały współpracę przy prowadzeniu badań naukowych związanych z poszerzaniem wiedzy o historii dolnośląskiej opozycji antykomunistycznej. Instytucje zamierzają też ściślej współpracować przy organizacji obchodów rocznicowych wydarzeń związanych z historią opozycji antykomunistycznej, współdziałać przy tworzeniu serii wydawniczych poświęconych historii dolnośląskiej "Solidarności", a także połączyć wysiłki w sferze wystawienniczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej.

Rzecznik prowadzonego przez Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" Centrum Historii Zajezdnia Adam Pacześniak zwrócił uwagę, że historia dolnośląskiej "Solidarności" jest jednym z najważniejszych elementów powojennego dorobku historycznego i kulturowego we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, ale wiedza o wielu jej bohaterach nie jest powszechna.

"Dzieje tych stawiających opór władzy komunistycznej ludzi powinny być ukazywane jako przykład wzorowych postaw patriotycznych i obywatelskich, ponieważ dzięki nim +Solidarność+ stała się wielkim ruchem społecznym niemającym precedensu we współczesnej Europie. +Solidarność+ zapoczątkowała proces, który doprowadził do wyzwolenia Polski, a następnie innych krajów Europy Środkowej spod jarzma komunistycznej dyktatury i przez to stał się trwałym polskim wkładem w porządek europejski" - wskazał.

Podpisanie porozumienia było częścią obchodów 43. rocznicy rozpoczęcia strajku w zajezdni autobusowej nr VII, który doprowadził do narodzin wrocławskiej "Solidarności". W ramach niedzielnych uroczystości złożono także kwiaty na grobach Kazimierza Michalczyka, Piotra Bednarza i Marii Zapart na Cmentarzu Grabiszyńskim. Odbyła się również msza św. w kościele pw. św. Klemensa Dworzaka przy al. Pracy. Uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów przed poświęconą "Solidarności" tablicą przy ul. Grabiszyńskiej.