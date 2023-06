Wrocław: Ogłoszono nominacje do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus

14 spośród 125 książek zostało zakwalifikowanych do kolejnego etapu Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Tegoroczną laureatkę bądź laureata poznamy 14 października. Wcześniej, bo z początkiem września, wyłoniona zostanie finałowa siódemka.

O wyłonieniu długiej listy książek nominowanych do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus poinformowała w poniedziałek PAP Aleksandra Konopko z Wrocławskiego Domu Literatury. Jak podkreśliła, podobnie jak w latach poprzednich, wśród języków najliczniej reprezentowanych jest ukraiński. "Tyle samo książek spośród zakwalifikowanych na długą listę - bo po cztery - powstało w języku polskim i niemieckim. W tym drugim przypadku należy jednak doprecyzować, że niemieckojęzyczna reprezentacja składa się z Austriaka, Bośniaka oraz dwóch pisarek z kraju naszych zachodnich sąsiadów" - wyjaśniła. Stawkę uzupełniają książki anglojęzycznej pisarki z Albanii i autorki ze Słowacji.

Konopko wskazała, że na długiej liście znalazły się książki autorów i autorek dobrze już polskim czytelnikom znanych, jak chociażby Oksany Zabużko (laureatki Angelusa z 2012) i Zyty Rudzkiej (tegorocznej laureatki Nagrody Literackiej m.st. Warszawy), ale też osób, które w 2022 na polskim rynku wydawniczym debiutowały.

Do nagrody nominowano książki: "Świetlana Droga. Obóz koncentracyjny w Doniecku" Stanisława Asiejewa, tłum. Marcin Gaczkowski, Wydawnictwo Kolegium Europy Wschodniej (Ukraina); "Córeczka" Tamary Dudy, tłum. Marcin Gaczkowski, Wydawnictwo Kolegium Europy Wschodniej (Ukraina); "Na siedząco lepiej się ucieka" Aloisa Hotschniga, tłum. zbiorowy, Wydawnictwo OD DO (Austria); "Czepiec" Kataríny Kucbelovej, tłum. Katarzyna Dudzic-Grabińska, Wydawnictwo Ha!art (Słowacja); "Dom ojców" Andrzeja Muszyńskiego, Wydawnictwo Czarne (Polska); "W sztucznym świetle" Deniza Ohde, tłum. Zofia Sucharska, Wydawnictwo Marpress (Niemcy); "Ten się śmieje, kto ma zęby" Zyty Rudzkiej, Wydawnictwo W.A.B Foksal (Polska); "Spis paru strat" Judith Schalansky, tłum. Kamil Idzikowski, Wydawnictwo Ha!art (Niemcy); "Bella, ciao", Piotra Siemiona, Wydawnictwo Filtry (Polska); "Skąd", Sašy Stanišića, tłum. Małgorzata Gralińska, Książkowe Klimaty (Bośnia i Hercegowina/Niemcy); "Wymyślone miasto Lwów" Ziemowita Szczerka, Wydawnictwo Czarne (Polska); "Porządne papiery arcyksięcia Wilhelma" Natalii Śniadanko, tłum. Bohdan Zadura, Państwowy Instytut Wydawniczy (Ukraina); "Wolna. Dzieciństwo i koniec świata w Albanii" Lei Ypi, tłum. Krzysztof Środa, Wydawnictwo Czarne (Albania); "Planeta Piołun" Oksany Zabużko, tłum. Katarzyna Kotyńska, Anna Łazar, Joanna Majewska, Wydawnictwo Agora (Ukraina).

O nominacjach zadecydowało jury, któremu od ubiegłego roku przewodniczy Martin Pollack, austriacki pisarz i tłumacz literatury polskiej, laureat Angelusa z 2007 roku. Finałową siódemkę jury wyłoni na początku września. Od 2020 roku autorki i autorzy książek zakwalifikowanych do finału mogą liczyć na nagrody pieniężne w wys. 5 tys. zł. Zwycięzca, który zostanie ogłoszony 14 października podczas uroczystej gali, otrzyma tradycyjnie 150 tys. zł.

Angelus trafia co roku także do autorki lub autora przekładu zwycięskiej książki na język polski. W przypadku, gdy laureatem jest pisarz z Polski, jury wskazuje tłumacza innej z finałowych pozycji. Nagroda za przekład w 2020 r. uległa podwyższeniu i wynosi 40 tys. zł. Z kolei na zdobywcę Nagrody im. Natalii Gorbaniewskiej przyznawanej w plebiscycie internetowym przez czytelników czeka trzymiesięczne stypendium pisarskie we Wrocławiu.

Angelus jest nagrodą dla pisarzy pochodzących z Europy Środkowej, którzy podejmują w swoich dziełach tematy najistotniejsze dla współczesności. Przyznawana jest za najlepszą książkę prozatorską wydaną w języku polskim w roku poprzednim. Organizatorem Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus jest Wrocławski Dom Literatury, a fundatorem miasto Wrocław.