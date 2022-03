Wrocław: Organy Englera ponownie zabrzmią w kościele św. Elżbiety

W kościele św. Elżbiety rusza cykl bezpłatnych koncertów, podczas których znów zabrzmią zrekonstruowane organy Michaela Englera. Najbliższy koncert zagra w czwartek Karol Mossakowski.

Nazywane "Głosem Śląska" barokowe organy Michaela Englera, które zostały zniszczone w pożarze w 1976 r., rozbrzmiały ponownie po 46 latach w czasie styczniowego koncertu inauguracyjnego.

"Właśnie podpisaliśmy ostateczny protokół odbioru organów i zgodnie z zapowiedzią zaczynamy organizację koncertów. Organy Englera będą ponownie służyły miastu, jego mieszkańcom i turystom" - powiedział sekretarz miasta, Włodzimierz Patalas.

Jak podkreślił dyrektor Wydziału Kultury Jerzy Pietraszek odbudowany instrument cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród mieszkańców Wrocławia, zapytania o możliwość posłuchania instrumentu napływają z całej Polski.

"Dlatego też przygotowaliśmy 10 bezpłatnych koncertów wybitnych organistów, którzy sprawią że +Głos Śląska+ zabrzmi w całej okazałości. Do czerwca usłyszy go ok. 3500 osób. Na każdy koncert przygotowano 350 miejsc" - zapowiedział.

Organizowanie programu koncertów w kościele św. Elżbiety miasto powierzyło Karolowi Mossakowskiemu. "Udało nam się namówić do współpracy jednego z najlepszych organistów Europy. Chcemy, by na tym instrumencie, najwyższej światowej klasy grali najlepsi" - dodał Pietraszek.

Budowę barokowych organów rozpoczął w 1750 roku Michael Engler, a zakończyli 11 lat później jego syn Gottlieb Benjamin Engler i zięć Gottlieb Ziegler. Były one najbogatszym instrumentem ówczesnego Śląska, zarówno pod względem muzycznym, jak i wyglądu. Wielowiekową historię organów Englera przerwał pożar, który 9 czerwca 1976 roku strawił Bazylikę pw. św. Elżbiety.

Koszt odbudowy organów wyniósł około 22 mln zł, z czego 2 mln zł stanowiły datki mieszkańców. W przedsięwzięcie zaangażowanych było ponad 200 rzeźbiarzy, malarzy i stolarzy. Instrument ma 16,5 m wysokości oraz 10 m szerokości. Waży 30 ton. Największa w odbudowanych organach piszczałka ma 12 m wysokości, a najmniejsza - 6 mm.