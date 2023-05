Wrocław: Ossolineum przedstawiło plany na najbliższe tygodnie

Dwie wystawy: "Przemiany i transmutacje" oraz "Łukaszowcy. Nowy Jork '39", nowości wydawnicze, a także wydarzenia towarzyszące Nocy Muzeów - to propozycje z wiosennego programu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

O planach instytucji na najbliższe tygodnie poinformowano na piątkowej konferencji prasowej. Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich dr. Łukasz Kamiński podkreślił, że otwarta w piątek wystawa "Przemiany i transmutacje" wpisuje się w szerszy program otwarcia Ossolineum.

"Naszą ambicją jest, żeby od wiosny tego roku wrocławianie, wszyscy goście, którzy odwiedzają stolicę Dolnego Śląska mogli liczyć na to, że zawsze coś ciekawego w Ossolineum będzie do zobaczenia. Oczywiście sam nasz obiekt jest fascynujący, mamy piękny ogród barokowy, piękny dziedziniec, piękne wnętrza, ale chcemy oferować też pewien program merytoryczny" - mówił.

Kulminacją wydarzeń - jak podkreślił - ma być sobotnia Noc Muzeów. "Mamy nadzieję, że nasz gmach zatętni życiem. Otwieramy wystawę +Przemiany i transmutacje+, mamy bardzo interesującą wystawę +Łukaszowcy. Nowy Jork '39+. Otworzymy także dla gości nasz taras, który jest zwykle zamknięty"- zapowiedział dyrektor.

Zaznaczył przy tym, że Ossolineum to nie tylko wystawy, ale także działalność wydawnicza. "W programie wydawniczym łączymy nowoczesną literaturę z klasyką i w ramach tej pierwszej chciałbym wspomnieć o powieści Ann Quin +Berg+. Będzie to pierwsze tłumaczenie twórczości tej pisarki na język polski. Jeśli zaś chodzi o klasykę to jest to oczywiście nasza seria +Biblioteka Narodowa+ i dwie najważniejsze nowości w najbliższym czasie: Aleksander Wat +Mój wiek+ w opracowaniu krytycznym oraz wybór prozy Kazimierza Brandysa" - powiedział dyrektor.

Zapowiedział też, że 4 czerwca w ZNiO odbędzie się uroczystość wręczenia Nagrody Jana Nowaka Jeziorańskiego. Wyjątkowo odbędzie się ona w niedzielę, a nie jak zazwyczaj - w sobotę. "Warto zaznaczyć, że nieco wcześniej, 30 maja otworzymy wystawę wspólnie realizowaną z urzędem miasta o dotychczasowych laureatach tej nagrody" - dodał.

Kamiński poinformował też, że Ossolineum przygotowuje już program na lato, który rozpocznie koncert "Ballady i romanse" w czasie Dni Wrocławia. W letnim programie znajdzie się także nawiązanie do Roku Kopernika i Fredry.

Wicedyrektor ZNiO ds. Muzeum Książąt Lubomirskich Joanna Błoch podkreśliła, że asumptem do stworzenia wystawy "Przemiany i transmutacje" stały się dwa obrazy pochodzące z prywatnej kolekcji, które uzupełniono obiektami z Działu Sztuki Muzeum Książąt Lubomirskich oraz z Działu Starych Druków Narodowej Biblioteki Ossolineum. "Wystawa będzie trwała w czasie, kiedy 6 czerwca rozpocznie się jubileusz 200-lecia Muzeum Książąt Lubomirskich. Stanie się ona okazją do zaprezentowania naszej 200-letniej tradycji i naszych niezwykle ciekawych zbiorów" - wskazała.

Ekspozycja skupia się wokół sposobów prezentowania w sztuce tematów związanych z alchemią i przemianami w przyrodzie. Jej oś stanowią dwa obrazy - "Zaślubiny Prozerpiny" Jana Brueghela Starszego oraz "Chłopcy z melonem i winogronami" Bartolomé Estebana Murilla. Wystawę można oglądać do 18 czerwca w ossolińskich Salach pod Kopułą.

Z kolei wystawa "Łukaszowcy. Nowy Jork '39", którą można oglądać w Auli Ossolineum do 28 maja opowiada dramatyczne, naznaczone wojną, losy cyklu siedmiu obrazów namalowanych przez członków Bractwa św. Łukasza. Dzieła stanowiły część pawilonu polskiego w czasie wystawy światowej w Nowym Jorku otwartej 30 kwietnia 1939 r. Po wybuchu II wojny światowej obrazy pozostały w USA, a do Polski wróciły dopiero po ponad osiemdziesięciu latach.

W czwartek i piątek odbyły się spotkania Rady Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Przewodniczący Rady prof. Jerzy Duszyński poinformował, że oceniano przede wszystkim rok 2022, w którym dokonała się zmiana na stanowisku dyrektora Ossolineum. "Ocenialiśmy sprawozdanie z działalności za rok 2022, za którą w części odpowiadał już pan dyrektor oraz za początek roku 2023. Muszę powiedzieć, że jednoznacznie bardzo pozytywnie oceniliśmy działalność Zakładu i pana dyrektora" - mówił.

Zaznaczył przy tym, że kuratorzy dostrzegli także pewne problemy związane głównie z finansowaniem. "Zakład rozszerza spektrum swojej działalności, niestety nie zmienia się budżet, a raczej się on kurczy z punktu widzenia uwarunkowań takich jak wzrost pensji minimalnej, kosztów energii elektrycznej i dewaluacji pieniądza. Narodowa instytucja, niezwykle zasłużona dla historii naszego państwa, jak i regionu wymaga w takiej sytuacji pochylenia się i zwiększenia finansowania" - wskazał Duszyński.