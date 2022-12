Wrocław: Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej kupiło prace polskich i zagranicznych artystów

Prace współczesnych polskich i zagranicznych artystów wzbogaciły zbiory Muzeum Sztuki Współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Dzięki wsparciu resortu kultury, wrocławskie muzeum kupiło dzieła m.in. Olafa Brzeskiego, Weroniki Gęsickiej czy Kornela Janczego.

Prace współczesnych artystów kupiono w ramach projektu "Rozbudowa kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu". To przedsięwzięcie wspierane jest z programu Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W tym roku Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej, będące oddziałem Muzeum Narodowego we Wrocławiu, kupiło dzieła Olafa Brzeskiego, Weroniki Gęsickiej, Kornela Janczego oraz międzynarodowej grupy Slavs and Tatars. Prace prezentowane są w przestrzeni wystawy stałej "Kolekcja sztuki polskiej II poł. XX i XXI wieku"; część z nich będzie można zobaczyć również od lutego 2023 r. na wystawie czasowej "Twarzą w Twarz - Face to Face - von Angesicht zu Angesicht".