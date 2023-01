Wrocław: Pięć ofert w przetargu na budowę nowego szpitala onkologicznego

Pięć ofert wpłynęło w przetargu na budowę nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu. Koszt inwestycji przekracza miliard złotych. Planowany termin uruchomienia placówki to 2027 r.

Nowy Szpital Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologiczny ma powstać przy ul. Kosmonautów. W obiekcie pod wspólnym szyldem DCOPiH będą funkcjonować połączone w 2021 r. trzy jednostki lecznicze: Dolnośląskie Centrum Onkologii, Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc i Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku. W ramach szpitala zostanie również uruchomione pierwsze na Dolnym Śląsku Centrum Raka Tarczycy.

W poniedziałek kierownictwo Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii (DCOPiH) we Wrocławiu poinformował, że w przetargu na budowę szpitala wpłynęło pięć ofert. Z kolei marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski we wpisie na swoim profilu w portalu społecznościowym podał, że złożono oferty na kwoty od 1 mld 56 mln zł do 1 mld 419 mln zł. Wykonawca inwestycji zostanie wyłoniony po przeanalizowaniu złożonych ofert.

Proces wyłonienia wykonawcy tej inwestycji rozpoczął się w lutym ubiegłego roku. Zaproszenie do składania ofert skierowane zostało do pięciu firm: Konsorcjum WARBUD SA, Konsorcjum STRABAG Sp. z o.o., Konsorcjum PORR SA, Konsorcjum VAMED POLSKA Sp. z o.o. i SINOHYDRO Corporation Limited. Firmy te zostały wyłonione w pierwszym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, następnie przeprowadzono z nimi sześć rund dialogu konkurencyjnego. W połowie kwietnia Dolnośląski Urząd Marszałkowski poinformował, że jedyną ofertę w przetargu złożyło Konsorcjum PORR SA, które wyceniło budowę szpitala na 1,42 mld zł. Suma ta była wówczas dwukrotnie wyższa niż zakładane koszty budowy szpitala.

W maju ubiegłego roku ogłoszono kolejny przetarg i poinformowano, że zarząd województwa dolnośląskiego zadecydował o zwiększeniu o 250 mln zł nakładów na tę inwestycję. Obecnie kwota, która ma być przeznaczona na budowę nowego szpital przekracza miliard złotych.

Budynek nowego szpitala ma mieć pięć kondygnacji, w tym jedną podziemną. Szpital będzie dysponował 671 łóżkami, 73 gabinetami badań w poradniach i 14 salami operacyjnymi. Planowany termin uruchomienia placówki to 2027 r. Inwestycji finansowana jest z budżetu samorządu województwa dolnośląskiego i budżetu państwa.