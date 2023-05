Wrocław: Podpisano umowę na budowę nowego szpitala onkologicznego (aktualizacja)

Ponad miliard zł będzie kosztować budowa nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu. W poniedziałek podpisano umowę na realizację tej inwestycji. „Chcemy wygrać trudną wojnę z nowotworami” – powiedział podczas uroczystości podpisania umowy premier Mateusz Morawiecki.

Nowy Szpital Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologiczny ma powstać przy ul. Kosmonautów. W obiekcie pod wspólnym szyldem DCOPiH będą funkcjonować połączone w 2021 r. trzy jednostki lecznicze: Dolnośląskie Centrum Onkologii, Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc i Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku. W ramach szpitala zostanie również uruchomione pierwsze na Dolnym Śląsku Centrum Raka Tarczycy. Budowa lecznicy będzie kosztować 1,055 mld zł.

Premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości podpisania umowy na budowę nowego szpitala onkologicznego podkreślił, że poprzez znaczące zwiększenie finansowania służby zdrowia, Polacy chcą wygrać walkę z nowotworami.

"My, Polacy, poprzez znaczące podniesienie finansowania służby zdrowia i finansowanie takich projektów jak Dolnośląskie Centrum Onkologiczne (...), chcemy wygrać tę trudną wojnę z jednym z głównych cichych i głośnych zarazem zabójców w świecie, w szczególności w Polsce" - powiedział Morawiecki.

Szef rządu podkreśli, że budowa nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu to projekt, w którym "spotka się nauka z medycyną, nauka ze służbą zdrowia". Tam - jak mówił - "najnowocześniejsze metody badawcze połączone ze sprzętem klasy światowej będą na pewno dobrze służyły Polakom". "Będą służyły Polakom po to, by móc we właściwy sposób odpowiedzieć na tę cywilizacyjną chorobę" - dodał Morawiecki.

Premier mówił, że zgodnie z zapewnieniami, jakie otrzymał, nowy szpital będzie najnowocześniejszych inwestycji medycznych w Europie.

"Przeznaczamy potężne środki na walkę o zdrowie Polaków. Przytoczę dwie liczby dla porównania. 75 mld zł to było finansowanie służby zdrowia w czasach, gdy przejmowaliśmy stery rządów. W tym roku to będzie ponad dwa razy więcej, ok. 160 mld zł" - zaznaczył Morawiecki.

"Żadna inflacja, żaden wzrost gospodarczy nominalny nie sięgnął tego typu wzrostu wydatków na służbę zdrowia. To wyraźny dowód na to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości traktuje sprawy służby zdrowia z najwyższą powagą i uwagą" - dodał.

Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński podkreślił, że szef Dolnośląskiego Centrum Onkologii (DCO) prof. Adam Maciejczyk przedstawiając wizję nowego szpitala wskazywał, że będzie to szpital zaprojektowany nie tylko przez architektów, inżynierów. "Opowiadał o szpitalu, który będzie zaprojektowany przez lekarzy, ponieważ to oni znają najlepiej potrzeby pacjentów" - mówił. Cieszyński podkreślił, że w DCO jest "myśl o innowacjach, o pacjentocentryzmie". "Szpital i mury to jedno, ale najważniejsze jest to, co jest w środku, czyli wybitni naukowcy i personel medyczny. To dla pacjentów jest nowych szpital, ale do jego funkcjonowania potrzebny jest zespół prof. Maciejczyka" - mówił Cieszyński.

Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski podkreślił, że z budżetu państwa na budowę nowego szpital onkologicznego przekazano 550 mln zł. "Ta kwota umożliwia nam realizację tego ogromnego przedsięwzięcia" - mówił Przybylski. Marszałek przypomniał, że w nowym szpitalu będą funkcjonowały trzy połączone lecznice - Dolnośląskie Centrum Onkologii, Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc i Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku. "To będzie pełna kompleksowa opieka" - mówił.

Posłanka PiS Mirosława Stachowiak-Różecka wskazała z kolei, że zespół lekarzy z DCO jest "na najwyższym poziomie". "Nowy szpital spowoduje, że będzie można obsłużyć niemal o 100 procent więcej pacjentów, w dużo bardziej nowoczesnych warunkach" - mówiła posłanka.

Dyrektor DCO prof. Adam Maciejczyk podkreślił, że po wielu latach Dolnoślązacy doczekali się budowy nowego szpital onkologicznego. "W tej chwili pracujemy jeszcze w XIX-wiecznych budynkach przy ul. Hirszfelda, ale już wykonujemy usługę onkologiczną na najwyższym poziomie, o czym świadczą nasze międzynarodowe certyfikaty. Jeśli będziemy mieć możliwość realizowania tego również w nowym budynku, to będzie to dla nas zaszczyt" - mówił Maciejczyk.

Budowa nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu współfinansowana jest ze środków samorządu województwa dolnośląskiego, z budżetu państwa oraz ze środków własnych DCOPiH.

Budynek lecznicy ma mieć pięć kondygnacji, w tym jedną podziemną. Szpital będzie dysponował 671 łóżkami, 73 gabinetami badań w poradniach i 14 salami operacyjnymi. Pomieści 26 oddziałów stacjonarnych i 30 jednostek leczenia ambulatoryjnego. W nowej placówce będzie można wykonywać 10 tys. zabiegów rocznie.

Planowany termin uruchomienia szpitala to 2028 r.