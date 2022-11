Wrocław: Policja poszukuje świadków eksplozji w samochodzie zaparkowanym przy galerii handlowej

Dolnośląska policja zwróciła się z prośbą o kontakt do osób, które przebywały w niedziel 26 listopada na parkingu Galerii Handlowej "Marino" we Wrocławiu lub były świadkami eksplozji w zaparkowanym tam samochodzie. Śledztwo ws. zdarzenia, w którym ranna została jedna osoba, prowadzi dolnośląski wydział Prokuratury Krajowej.

W niedzielę około godziny 12.30 w jednym z zaparkowanych aut przy centrum handlowym Marino doszło do eksplozji. Na miejsce skierowane zostały służby, w tym policja, która zabezpieczyła miejsce, gdzie miało dojść do wybuchu. W wyniku zdarzenia poszkodowana została znajdująca się w pobliżu kobieta, w wieku ok. 40 lat. Z niezagrażającymi życiu obrażeniami trafiła do szpitala.

Śledztwo ws. tego zdarzenie prowadzi Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.

Policja zwróciła się z prośbą o kontakt do osób, które przebywały na parkingu Galerii Handlowej "Marino" w niedzielę 26 listopada w godzinach 8-14 lub były świadkami eksplozji w zaparkowanym tam aucie. Śledczy podkreślają przy tym, że każda informacja jest ważna z punktu widzenia kompleksowego wyjaśnienia okoliczności związanych z wybuchem w zaparkowanym samochodzie.