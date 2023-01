Wrocław: Policja zatrzymała 43-latka skazanego za pedofilię

Wrocławscy policjanci zatrzymali 43-letnego mężczyznę, który został skazany na 13 lat więzienia za czyny pedofilskie. Mężczyzna, który dopuścił się przemocy seksualnej wobec własnej córki, był poszukiwany po tym jak sąd wydał nakaz doprowadzenia go do zakładu karnego.

Jak przekazała w czwartek PAP st. asp. Aleksandra Freus z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, do zatrzymania mężczyzny doszło wkrótce po tym, jak sąd wydał nakaz doprowadzenia go do zakładu karnego.

"43-letni mieszkaniec Wrocławia ukrywał się po tym, jak zapadł wyrok w sprawie, w której oskarżony był o przemoc seksualną wobec własnej córki" - podała policjantka.

Skazany za czyny pedofilskie trafił do więzienia na 13 lat.