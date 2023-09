Wrocław: Policjanci proszą kierowców o nagrania dotyczące rozboju w banku

Policjanci proszą o pomoc kierowców, którzy mają zamontowane w swoich pojazdach rejestratory wideo i w piątek rano przemieszczali się ul. Borowską. Chodzi o przesłanie zapisu wideo, ponieważ może być pomocny w wyjaśnieniu okoliczności rozboju w banku przy ul. Komandorskiej.

Oficer prasowy wrocławskiej policji podkom. Wojciech Jabłoński przekazał apel w związku ze sprawą rozboju w placówce bankowej, do którego doszło we Wrocławiu w Piątek rano.

"Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu w związku z rozbojem w placówce bankowej przy ul. Kamiennej 115 we Wrocławiu, do którego doszło w dniu 22 września 2023 roku, zwracają się z prośbą do kierowców, którzy w tym dniu w godzinach 8:30-9:30 przemieszczali się ul. Borowską na odcinku pomiędzy ulicami Kamienną i Armii Krajowej oraz ulicą Jacka Kuronia, a w swoich pojazdach mają zamontowane rejestratory wideo, o udostępnienie nagrań z tych urządzeń" - napisał Jabłoński w apelu.

Nagranie można przekazać bezpośrednio do Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki lub wysłać drogą elektroniczną: kontakt@wroclaw.wr.policja.gov.pl na skrzynkę kontaktową komendy miejskiej.

"Czynności prowadzone przez funkcjonariuszy mają związek z rozbojem w placówce bankowej przy ul. Kamiennej 115 we Wrocławiu" - dodał Jabłoński.

Policja ze względu na dobro śledztwa nie podaje szczegółów tego przestępstwa. Zaprzeczyła jedynie, że sprawca miał broń.

