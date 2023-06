Wrocław: Politechnika otrzymała zgodę na utworzenie kierunku lekarskiego

Minister edukacji i nauki wydał zgodę na utworzenie na Politechnice Wrocławskiej kierunku lekarskiego. Oznacza to, że w październiku 60 osób rozpocznie kształcenie na nowym Wydziale Medycznym tej uczelni - poinformowało biuro prasowe PWr.

W przesłanym przez biuro prasowe uczelni komunikacie napisano, że w systemie rekrutacyjnym Politechniki Wrocławskiej kierunek będzie dostępny już od piątku 23 czerwca. Natomiast 29 czerwca uczelnia zaprasza na Dzień Otwarty nowego kierunku.

"Wydział Medyczny PWr swoją siedzibę będzie miał w budynku C-7 oraz w C-20, który stanowi część historycznego kompleksu dawnego szpitala przy ul. Hoene-Wrońskiego. Na pracowników i studentów czeka tam ponad 40 pomieszczeń, w tym specjalistyczne laboratoria i pracownie" - napisano w komunikacie.

"To wspaniały dzień dla naszej uczelni i kolejny krok na drodze do budowania nowej politechniki wzorowanej na najlepszych europejskich uczelniach" - powiedział cytowany w komunikacie rektor uczelni prof. Arkadiusz Wójs.

Przypomniano, że decyzja o utworzeniu na naszej uczelni Wydziału Medycznego zapadła we wrześniu 2022 r. W grudniu 2022 r. Politechnika Wrocławska, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i osiem szpitali podpisały umowy o współpracy na rzecz utworzenia i prowadzenia wydziału. To właśnie lekarze ze stopniami i tytułami naukowi zatrudnieni we wrocławskich szpitalach w znacznej mierze będą stanowić kadrę naukową nowego wydziału.

"Zajmą się oni kształceniem w zakresie przedmiotów medycznych, natomiast niektóre przedmioty np. zajęcia z chemii czy biologii poprowadzą wykładowcy z PWr. Specjalnie na potrzeby wydziału utworzymy dziesięć nowych laboratoriów, a jednym z nich będzie Centrum Symulacji Medycznych ze stanowiskiem do wirtualnej nauki anatomii" - powiedział prof. Wójs.

Jak poinformowano, w poniedziałek 19 czerwca prof. Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki wydał ostateczną zgodę na utworzenie kierunku lekarskiego na PWr.

"W naszym systemie rekrutacyjnym nowy kierunek pojawi się w 23 czerwca. Na maturze kandydaci - oprócz języka polskiego i języka obcego - muszą zdać biologię na poziomie rozszerzonym oraz matematykę (poziom podstawowy lub rozszerzony), fizykę lub chemię" - czytamy w komunikacie.