Wrocław: Politycy opozycji podczas Kongresu Nowej Nadziei: trzeba przekonać wyborców, że jest po co iść na wybory

Trzeba przekonać wyborców, że jest po co iść na wybory, że jest plan, wizja i strategia na nową normalność, bezpieczną przyszłość po odsunięciu PiS od władzy – przekonywali w sobotę podczas odbywającego się we Wrocławiu 3. Kongresu Nowej Nadziei przedstawiciele opozycji.

W sobotę we Wrocławskim Centrum Kongresowym trwa 3. Kongres Stowarzyszenia Nowa Nadzieja pod hasłem "Poszukiwanie nadziei w czasach beznadziei". W założeniu organizatorów to miejsce debaty nad najważniejszymi wyzwaniami.

Podczas panelu dyskusyjnego pt. "Naprawić przyszłość" przedstawiciele partii opozycyjnych rozmawiali m.in. o pomyśle na nadchodzące wybory oraz o tym, co powinno się wydarzyć po ich wygraniu.

Przewodniczący Nowoczesnej, poseł Adam Szłapka wskazywał, że polskie społeczeństwo jest najbardziej spolaryzowane w całej Europie. "Mamy obóz demokratyczny, który jest bardzo mocno zróżnicowany (…) i część ludzi, która dała się - mam nadzieję tymczasowo - uwieść populistom. Praktycznie na razie nie ma przepływów elektoratów między tymi obozami. W tych wyborach chodzi o to, żebyśmy zrobili wszystko, żeby zmobilizować wszystkich ze świata demokratycznego, żeby poszli zagłosować" - mówił.

Podkreślił przy tym, że "nie wystarczy wygrać, tylko trzeba umieć coś z tym zwycięstwem zrobić". "Przynajmniej w tej pierwszej części po zwycięskich wyborach musimy potraktować Sejm jako +Sejm Wielki+ i porozumieć się co do spraw fundamentalnych po to, żeby uniemożliwić w przyszłości kradzież państwa przez populistów" - przekonywał. W tym kontekście wskazał m.in. na potrzebę wzmocnienia instytucji - prokuratury, sądów, trybunałów.

W ocenie posłanki Lewicy Agnieszki Dziemianowicz-Bąk następna kampania wyborcza nie może być o tym, że opozycja chce powrotu do tego, co było przed Prawem i Sprawiedliwością. "Wręcz odwrotnie: musimy powiedzieć, że nie ma powrotu do takich patologii jak praca za 3,5 zł za godzinę, nie ma powrotu do podwyższenia wieku emerytalnego, nie może być powrotu do żadnego zgniłego kompromisu aborcyjnego między klerem a politykami. Nie ma powrotu do tego, co było przed PiS i dopiero taka wiarygodna obietnica da nadzieję i szansę na to, żeby nikt w Polsce, a przynajmniej większość głosujących, nie chciała, żeby to co jest trwało" - stwierdziła.

Jej zdaniem, od lat Prawo i Sprawiedliwość nie było w tak trudnej sytuacji. "Nie możemy tego zmarnować, gryźmy trawę, ciężko pracujmy i przedstawmy plan nie tylko na to, jak odsunąć PiS od władzy, bo to są technikalia, czy będzie jedna, trzy, czy cztery listy, chodzi o to, żeby każdy z nas zmobilizował swoich wyborców i wyborczynie do tego, żeby na wybory poszły, ale przekonajmy o tym, że jest po co na nie iść, że jest plan, wizja i strategia na nową normalność, bezpieczną przyszłość po wyborach i po odsunięciu Prawa i Sprawiedliwości od władzy" - mówiła.

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zwracał uwagę, że opozycja musi ze sobą rozmawiać. "I to już udowadniamy. To jest plus w przeciwieństwie do monowładzy. Nie może być odpowiedzią na rządy jednego człowieka próba podporzadkowania wszystkich w obozie demokratycznym też pod jedną osobę. Dogadanie się, porozumienie, przyjęcie strategii i nieprzeszkadzanie sobie. Tam gdzie się zgadzamy to powiedzmy: super, to to zrobimy w pierwszej kolejności, a tam gdzie mamy różnice, tak jak w światopoglądzie, to nie stawiajmy warunku, że na podstawie światopoglądu napiszemy wspólne porozumienie koalicyjne, bo go nie napiszemy" - stwierdził.

"Dla mnie celem nie tylko tych wyborów jest pozszywać roztarganą dzisiaj na wiele części Polskę, pozszywać ją, żebyśmy się w elementarny sposób szanowali i lubili" - dodał.

Senator KO Krzysztof Brejza przekonywał, że "przyszłe wybory będą o to, czy Polska pójdzie w stronę zachodu, czy mentalnie i ustrojowo podąży drogą wschodu". Podkreślał, że dlatego tak ważne jest zaangażowanie i wielka mobilizacja elektoratu prodemokratycznego.

Zaznaczył, że po wyborach chciałby polityki opartej na empatii, która "stawia człowieka jako wartość, a nie stawia abstrakcyjne wartości ponad człowiekiem".

Wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko stwierdził, że nie wystarczy mówić i powtarzać, że trzeba wygrać z PiS-em. "To jest tylko połowa zdania, nawet mniejsza część zdania. Potem jest przecinek i powinno być: chcemy wygrać z PiS-em, żeby A, B, C i D, żeby wprowadzić zmiany. (…) Odpowiedzmy na pytania, jakim krajem ma być Polska, jaką rolę ma odgrywać, skąd weźmiemy wodę do picia, powietrze do oddychania" - mówił.

"Wyzwaniem jest to, żeby przełożyć te wielkie hasła, wielkie programy na rzeczy bardzo konkretne, trafić z tym do ludzi i znaleźć wspólny mianownik, a jestem przekonany, że wiele takich wspólnych mianowników mamy. Wyborcy muszą uwierzyć - i to jest nasze zadanie - że my naprawdę mamy szansę wygrać" - przekonywał.