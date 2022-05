Wrocław: Ponad 80 instytucji uczestniczy w Nocy Muzeów

80 wrocławskich instytucji kultury uczestniczy w tegorocznej Nocy Muzeów. Odbywa się łącznie ponad 100 wydarzeń, w tym wernisaże, warsztaty, wykłady oraz pokazy filmowe. W niektórych miejscach przygotowano również prezentacje w języku ukraińskim dla uchodźców.

W tegorocznej odsłonie Nocy Muzeów udział wzięło prawie 80 instytucji we Wrocławiu. Zaplanowano ponad 100 wydarzeń, w tym wernisaże, warsztaty, pokazy filmowe, wykłady, koncerty oraz specjalny program dla dzieci. Na wszystkie wydarzenia organizowane podczas imprezy wstęp jest bezpłatny, jednak do niektórych instytucji obowiązują wcześniejsze zapisy.

W ramach Festiwalu Malarstwa organizowanego przez Akademię Sztuk Pięknych można zobaczyć wystawy artystów związanych z uczelnią w sześciu przestrzeniach wystawienniczych. Tej nocy zwiedzający mogli także poznać nowe galerie sztuki na mapie Wrocławia, takie jak: Galeria Sztuka na Miejscu, Galeria Geppart, Galeria Fotografii ZPAF czy 66P Subiektywna Instytucja Kultury. Dla aktywnych zaplanowano natomiast rowerowy spacer śladami murali Out of Sth, przygotowany przez galerię Studio BWA Wrocław.

Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego udostępniło odwiedzającym Aulę Leopoldyńską, która przez ostatnie dwa lata, ze względu na trwające prace konserwatorskie pozostawała zamknięta. Na entuzjastów militariów czekały atrakcje przygotowane na obrzeżach miasta przez: Muzeum Militarne, Wrocławskie Stowarzyszenie Fortyfikacyjne czy Muzeum Wojsk Inżynieryjnych. Wodniaków i nie tylko zaprosiło na swój pokład Odra Centrum oraz Muzeum Odry Fundacji Otwartego Muzeum Techniki.

W programie przewidziano także specjalne wydarzenia dla osób z Ukrainy. Centrum Historii Zajezdnia zorganizowało zwiedzanie tłumaczone na język ukraiński wystawy stałej "Wrocław 1945-2016" i ekspozycji czasowej "Machiny Leonardo da Vinci". Muzeum Współczesne Wrocław zaplanowało oprowadzanie w języku ukraińskim po wystawie Moniki Drożyńskiej pt. "Uwaga! Zły pies".

W galerii FOTO-GEN zaprezentowana zostanie natomiast wystawa "War Diaries 2022" - prezentująca prace artystów z Ukrainy. To wystawa dokumentalna ukraińskich artystów, przedstawiająca i opisująca wojnę poprzez ich codzienne posty na kanałach społecznościowych. Jej wernisaż odbył się w sobotę w ramach Nocy Muzeów. Wystawa potrwa do 19 czerwca. Na wystawie znajdą się ilustracje do postów z mediów społecznościowych m.in. takich artystów, jak: Nikita Kadan, Stanislav Ostrous, Oleksandr Shatokhin, Taras Bychko.

Podobnie jak w ubiegłych latach, podczas Nocy Muzeów uruchomione zostały specjalne, bezpłatne linie komunikacji zbiorowej obsługiwane zabytkowym taborem. Do muzeum lub galerii można dojechać tramwajem z XIX wieku lub autobusem z XX wieku.