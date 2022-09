Wrocław: Protest przeciwko likwidacji oddziału położniczego w strzelińskim szpitalu

Kilkadziesiąt osób protestowało w piątek przed Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym (USK) we Wrocławiu przeciwko likwidacji oddziału położniczego w szpitalu w Strzelinie. USK jest właścicielem strzelińskiej lecznicy.

USK podjął decyzję o likwidacji z dniem 1 października oddziałów ginekologiczno-Położniczego oraz neonatologicznego w szpitalu w Strzelinie. USK kupił Strzelińskie Centrum Medyczne w styczniu 2021, po tym, jak rok wcześniej, strzeliński szpital ogłosił upadłość.

Kierownictwo USK tłumaczy zamknięcie oddziałów ginekologiczno-położniczego oraz neonatologicznego kosztami związanymi z "rosnącymi płacami pracowników, koniecznością podjęcia niezbędnych inwestycji oraz decyzjami pracowników, którzy zrezygnowali z pracy". "Okazało się, że utrzymanie lokalizacji szpitala w Strzelinie bez przeprowadzania reform nie jest możliwe" - podał USK we Wrocławiu.

W piątek kilkadziesiąt osób - mieszkańcy powiatu strzelińskiego oraz przedstawiciele lokalnych władz - protestowało przeciwko zamknięciu oddziałów w strzelińskiej lecznicy przed głównym budynkiem USK przy ul. Borowskiej we Wrocławiu.

Starosta strzelińska Anna Horodyska podkreśliła, że USK po przejęciu strzelińskiego szpitala zlikwidował oddział chirurgiczny, pediatryczny, a teraz chce zlikwidować ginekologię, położnictwo i neonatologię. "To zabieranie mieszkańcom naszego powiatu równego dostępu do usług zdrowotnych. W zamysłach USK jest też ograniczenie funkcjonowania oddziału wewnętrznego. Nie ma na to zgody ze strony władz powiatu i mieszkańców" - mówiła starosta.

Burmistrz Strzelina Dorota Pawnuk wskazywała, że argument ekonomiczny w przypadku likwidacji "porodówki" jest "kompletnie niezrozumiały". "51 porodów w sierpniu. Mimo niepewnej sytuacji pacjentki jeżdżą do Strzelina - pacjentki z Wrocławia, powiatu ząbkowickiego, czy z Kobierzyc (…) mowa była o tym, że szpital w Strzelinie utrzyma oddział położniczy, jeśli utrzymamy liczbę 400 porodów rocznie. Likwidujecie coś, co funkcjonuje na Dolnym Śląsku bardzo dobrze i co jest potrzebne" - mówiła Pawnuk.

Protestujący wręczyli zastępcy dyrektora ds. personalnych, komunikacji i jakości USK Sebastianowi Drobczyńskiemu petycję przeciwko likwidacji oddziału położniczego. "Wstrzymanie działalności oddziału podyktowane jest brakiem możliwości zabezpieczenia kadr. Jeśli nie zabezpieczymy kadr zgodnie z wymogami prawa, to narazimy pacjentów na niebezpieczeństwo" - mówił Drobczyński. Zastępca dyrektora USK wskazał też na malejącą liczbę porodów w strzelińskim szpitalu. "Tam jest obłożenie rzędu 30 proc. Składamy przy tym zobowiązanie, że jesteśmy w stanie pomóc pacjentom z powiatu strzelińskiego przyjmując ich w naszych klinikach" - powiedział.

