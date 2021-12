Wrocław: Ruszyła akcja ekologiczna: Bezpieczna droga dla jeży - JEŻdżę bezpiecznie

Wprowadzenie we Wrocławiu znaków ostrzegawczych informujących o miejscach, w których żyją jeże, to główny cel projektu Bezpieczna droga dla jeży - JEŻdżę bezpiecznie. Jak podkreślają jego autorzy, kierowcy na ogół nie mają świadomości, że dane miejsce jest również trasą migracji dla jeży.

Projekt realizuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie EKOSTRAŻ.

Jak podano w komunikacie, szczyt śmiertelności jeży na drogach przypada zazwyczaj w okresie od maja do września, kiedy trwa czas godów oraz rozrodu. "Udział płci wśród ofiar kolizji drogowych u jeży nie jest równy. Śmiertelność samców jest szczególnie widoczna w okresie godowym, kiedy dochodzi do poszerzania ich terytoriów. Udział samic natomiast rośnie jesienią, kiedy zwiększa się ich aktywność związaną z koniecznością odbudowania rezerw tłuszczu przed hibernacją po odchowaniu młodych. Wtedy też ginie wiele jeżowych matek, które intensywnie żerują, by wykarmić potomstwo, a osierocone oseski nie mają szans na samodzielne przeżycie" - czytamy w komunikacie.

We Wrocławiu, by zwiększyć świadomość wśród kierowców, ruszyła akcja "Bezpieczna droga dla jeży - JEŻdżę bezpiecznie".

Analiza danych wskazuje, że skutecznymi rozwiązaniami są: wprowadzenie ograniczeń prędkości, montaż progów zwalniających lub też ustawienie znaków ostrzegawczych, które będą informowały kierowców, jak również innych mieszkańców, że przez jezdnię przechodzą również te małe ssaki.

"W większości przypadków kierowcy nie mają świadomości, że dane miejsce jest również trasą migracji dla jeży. Charakterystyczny znak ustawiony w odpowiednim miejscu będzie przede wszystkim naszą prośbą o większe skupienie i obserwację drogi skierowaną do kierowców. Mamy też nadzieję, że tym samym spowoduje, iż kierowcy zdecydowanie zwolnią" - powiedziała rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu Klaudia Piątek.

Z tego też powodu Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ rozpoczęły procedurę wyłonienia wykonawcy, który zaprojektuje oraz wykona nowy znak ostrzegawczy dot. bezpieczeństwa jeży w mieście.

"Projektant przedstawił nam 3 propozycje znaków, ale chcemy, aby znak wybrali sami mieszkańcy, dlatego organizujemy głosowanie on-line"- dodała Piątek.

W głosowaniu można wziąć udział za pośrednictwem fanpage'a ZDiUM. Informacje o konkursie oraz dostępnych projektach będą również dostępne na stronach internetowych ZDiUM (www.zdium.wroc.pl) oraz EKOSTRAŻY (www.ekostraz.pl/portal/).