Wrocław: Ruszyło głosowanie na literacką Nagrodę im. Natalii Gorbaniewskiej

Ruszyło głosowanie na Nagrodę im. Natalii Gorbaniewskiej. Czytelnicy mogą wybrać najlepszą ich zdaniem książkę spośród finałowej siódemki Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus 2022. Ogłoszenie wyników 15 października - podali organizatorzy konkursu.

"Z końcem sierpnia poznaliśmy siódemkę książek nominowanych do tegorocznej edycji Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Zwycięzcę bądź zwyciężczynię poznamy 15 października. Swoje wyróżnienie, za sprawą Nagrody im. Natalii Gorbaniewskiej, będą mogli wręczyć też czytelnicy - wystarczy wziąć udział w głosowaniu, które właśnie ruszyło i potrwa do 14 października" - napisano w komunikacie prasowym wydanym przez organizatora głosowania.

Nagroda Gorbaniewskiej pierwszy raz wręczona została w 2014 roku. Po śmierci pierwszej przewodniczącej jury Angelusa, Natalii Gorbaniewskiej, pozostali członkowie jury postanowili uczcić jej pamięć, ustanawiając właśnie nagrodę jej imienia.

"Początkowo wyróżnienie to miało charakter symboliczny, ale od 2020 roku wiąże się z trzymiesięczną rezydencją literacką we Wrocławiu, na którą zapraszany jest autor bądź autorka nagrodzonej książki. A o wyborze decyduje nie jury, lecz czytelnicy, którzy mogą oddać głos na jedną z siedmiu finałowych książek w plebiscycie internetowym trwającym do 14 października" - czytamy w komunikacie.

Głosowanie odbywa się na stronie www.angelus.com.pl. Autorka lub autor wyróżniony Nagrodą Czytelników im. Natalii Gorbaniewskiej otrzyma zaproszenie na trzymiesięczne stypendium pisarskie do Wrocławia.

Książki, które trafiły do finału to następujące tytuły: Alhierd Bacharewicz, "Sroka na szubienicy", tłum. Igor Maksymiuk, Jan Maksymiuk, Fundacja Pogranicze i Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" (Białoruś); Kapka Kassabova "W stronę Ochrydy. Podróż przez wojnę i pokój", tłum. Krzysztof Środa, Wydawnictwo Czarne (Bułgaria); Zoltán Mihály Nagy, "Szatański pomiot", tłum. Daniel Warmuz, Warsztaty Kultury (Węgry); Edward Pasewicz, "Pulverkopf", Wielka Litera (Polska); Jaroslav Rudiš, "Ostatnia podróż Winterberga", tłum. Małgorzata Gralińska, Książkowe Klimaty (Czechy); Andrzej Stasiuk, "Przewóz", Wydawnictwo Czarne (Polska); Katarzyna Surmiak-Domańska, "Czystka", Wydawnictwo Czarne (Polska).