Wrocław: Ruszyło głosowanie w plebiscycie Złotego Wąsa promującym profilaktykę nowotworową

Ruszyło głosowanie w plebiscycie Złotego Wąsa promującym profilaktykę męskich nowotworów. W ramach akcji, która zawsze odbywa się w listopadzie, zaplanowano m.in. prezentację filmu, webinar ze specjalistą, zajęcia edukacyjne. Można też wygrać badania profilaktyczne.

Plebiscyt Złotego Wąsa organizowany jest przez Fundację Forum Mężczyzn, która poinformowała, że w piątek ruszyło głosowanie w tej akcji, a o jej szczegółach można się dowiedzieć na stronie internetowej www.zlotywas.pl.

"Główną ideą +złotowąsowej+ zabawy jest profilaktyka męskich nowotworów. Zapuszczanie wąsów w listopadzie jest częścią światowego ruchu +wąsopadowego+, w którym charakterystyczny zarost jest nie tylko symbolem, ale i niecodziennym elementem prowokującym do otwartej rozmowy o tematach takich jak samobadanie jąder, czy wizyta u urologa" - napisali organizatorzy w komunikacie.

Każdy oddający głos w tym plebiscycie ma możliwość wygrania zniżki na badania.

W środę 8 listopada o godzinie 19 odbędzie się ogólnodostępny webinar "Fakty i mity o profilaktyce męskiego zdrowia". Współpracujący z Fundacją Forum Mężczyzn ekspert, dr n. med. Krzysztof Tupikowski przedstawi najważniejsze informacje na temat męskiej profilaktyki i odpowie na żywo na pytania zadawane przez uczestników. Transmisja będzie dostępna na YT oraz FB Fundacji Forum Mężczyzn.

W ramach akcji profilaktyki męskich nowotworów zaplanowano też prezentację filmu promocyjnego, w którym wystąpili między innymi: Mariusz Kałamaga, Piotr Cyrwus.

Na ulice Wrocławia wyjedzie też edukacyjny tramwaj - efekt współpracy z MPK Wrocław. Wewnątrz pojazdu będą udostępnione materiały edukacyjne związane z profilaktyką męskich nowotworów przygotowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA Poland.

Podsumowanie imprezy odbędzie się w sobotę 18 listopada w Centrum Handlowym Magnolia Park we Wrocławiu. Podczas finału, który potrwa od godz. 10 do 15, będzie można wykonać szereg darmowych badań profilaktycznych w Mobilnym Centrum Zdrowia. Diagnostykę zapewni Synevo Laboratoria Medyczne. Pojazd zaparkuje pod głównym wejściem do Magnolii, a w jego wnętrzu panowie skorzystają z m.in. badania USG jąder oraz antygenu PSA.

Panie będą mogły również zrealizować darmowe badanie cytologiczne w Cytobusie podstawionym przez Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii w godz. 10-18.