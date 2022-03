Wrocław: Samorząd województwa utworzył HUB pomocy humanitarnej

Samorząd woj. dolnośląskiego utworzył we Wrocławiu Międzynarodowy HUB Pomocy Humanitarnej, w którym magazynowane są najpotrzebniejsze artykuły, produkty i środki medyczne. W poniedziałek przyjęto w nim dwa transporty z Niemiec, które trafią na Ukrainę.

W przesłanym we wtorek przez służby prasowe komunikacie podano, że HUB powstał we Wrocławiu na terenie Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki i jest to miejsce, w którym koncentruje się pomoc nadchodząca z wielu źródeł dla ogarniętej wojną Ukrainy i jej obywateli.

"Wczoraj do utworzonego przez samorząd województwa hubu przyjechały dwa transporty z pomocą humanitarną od naszych zaprzyjaźnionych regionów partnerskich w Niemczech - Dolnej Saksonii oraz Saksonii. To palety pełne m.in. artykułów higienicznych, środków czystości, kaszek dla dzieci, żywności energetycznej oraz pościel, koce i materace. Działamy tak, aby z naszym wsparciem pomoc humanitarna była jak najszybciej wysyłana do Ukrainy. Serdecznie dziękuję naszym partnerom za to wsparcie" - powiedział cytowany w komunikacie marszałek Cezary Przybylski.

"Od początku rosyjskiej agresji na niepodległą Ukrainę obserwujemy olbrzymią mobilizację samorządów, organizacji pozarządowych, ale przede wszystkim wielu Polaków. Wszyscy chcą dołożyć swoją cegiełkę i pomóc zarówno uciekającym przed wojną do Polski, ale także Ukraińcom walczącym na miejscu z agresorem" - czytamy w komunikacie.

Jak podano, sytuacja wymagała dobrego zorganizowania tej pomocy, dlatego z inicjatywy marszałka Cezarego Przybylskiego w siedzibie Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki we Wrocławiu uruchomiony został Międzynarodowy HUB pomocy humanitarnej. Już trafiają tam przekazywane nam zewsząd dary, które następnie przetransportowane zostaną do Ukrainy.