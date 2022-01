Wrocław: Startują kolejne edycje programów w ramach budżetu partycypacyjnego

W ciągu najbliższych dwóch lat mieszkańcy sami zdecydują, jak rozdysponowane zostanie ponad 101 mln zł z budżetu partycypacyjnego Wrocławia. W mieście startują kolejne edycje Funduszu Osiedlowego i Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, a także Mikrograntów.

"Sytuacja budżetowa, którą obecnie mają samorządy, jest delikatnie mówiąc kryzysowa. Ma to oczywiście związek z pandemią, ale też rekordową inflacją oraz zmianami podatkowymi. Najbliższe kilka lat będzie trudnych. Natomiast po budżecie partycypacyjnym Wrocławia tego kryzysu nie widać" - podkreślił prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, cytowany w przesłanym komunikacie. Wskazał przy tym, że kwota 101 mln zł, którą miasto planuje wydać na ten cel w latach 2022-2023 jest rekordowa.

Wrocławski budżet partycypacyjny składa się z trzech programów: Funduszu Osiedlowego, Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz Mikrograntów. W ich ramach mieszkańcy Wrocławia mogą decydować o tym, jak wydawane są środki z miejskiego budżetu, zarówno jeśli chodzi o inwestycje w infrastrukturę, jak i o działania społeczne, sportowe czy kulturalne.

Fundusz Osiedlowy pojawił się w 2019 roku, z inicjatywy prezydenta miasta. Każde osiedle ma zagwarantowaną dla siebie kwotę na inwestycje służące mieszkańcom w miejscu ich zamieszkania.

Druga edycja FO startuje w styczniu i rozpocznie się od szkoleń skierowanych do radnych osiedlowych. Osiedla, podobnie jak w poprzedniej odsłonie, otrzymają 40 mln zł w latach 2022-2023 na lokalne potrzeby inwestycyjne. Nabór wniosków wystartuje 1 marca i potrwa pół roku.

Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych zwrócił uwagę, że choć kluczowe znaczenie w sprawie Funduszu Osiedlowego mają rady osiedli, to wykonują one wolę mieszkańców. "Dlatego namawiam wszystkich do kontaktu ze swoją radą osiedla i zgłaszanie pomysłów. Rady będą zobowiązane do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami i przedyskutowania zgłoszonych projektów" - tłumaczył.

Drugi z programów - Wrocławski Budżet Obywatelski działa już od dziewięciu lat. Początkowo na projekty partycypacyjne w ramach WBO miasto przeznaczało 3 mln zł, ale kwota ta sukcesywnie rosła. Łącznie na ten cel Wrocław przeznaczył ponad 195 mln zł i w tym czasie mieszkańcy zadecydowali o wykonaniu 432 projektów. Na tegoroczną edycję WBO miasto przeznaczy rekordową kwotę 30 mln zł.

Jak wyjaśnił Sebastian Wolszczak, dyrektor Wydziału Partycypacji Społecznej, od tej edycji projekt ponad osiedlowy będzie mógł kosztować aż 3 mln zł, a osiedlowy 1 mln zł. Zmianą w tym roku jest także wymóg uwzględnienia w projekcie potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Projekty do tegorocznej edycji WBO będzie można zgłaszać od 17 stycznia.

Mikrogranty z kolei to ogólnomiejski program wsparcia oddolnych inicjatyw lokalnych, w ramach którego mieszkańcy Wrocławia mogą realizować swoje pomysły na działania z zakresu animacji, aktywizacji społecznej, edukacji czy rekreacji, a także związane z wszystkimi dziedzinami sztuki i kultury.

W tym roku, ze względu na podział Strefy Kultury Wrocław, to Wrocławski Instytut Kultury wspólnie z Fundacją Umbrella będzie prowadził program Mikrogranty. Zmieni się także data pierwszego naboru, która została wyznaczona na 1 marca.

Mikrogranty realizowane są od 2014 r. jako inicjatywa ESK 2016, a w nowej formule współpracy Strefy Kultury Wrocław i Fundacji Umbrella od 2018 r. W roku 2022 na realizacje projektów przeznaczone ma zostać 525 tys. zł.