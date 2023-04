Wrocław: Strona internetowa, na której można sprawdzić na co wydawane są pieniądze z podatków

Wrocławski magistrat uruchomił stronę internetową, na której można sprawdzić na co przeznaczane są pieniądze z płaconych przez mieszkańców podatków. Umieszczony na stronie kalkulator, po wpisaniu wysokości zarobków, wskazuje na co są przeznaczane konkretne kwoty.

Tegoroczny budżet Wrocławia zakład dochody na poziomie 5,6 mld, a wydatki na poziomie 6,4 mld zł. Na uruchomionej przez wrocławskich urzędników stronie internetowej rozpisano wydatki miasta na poszczególne obszary - to m.in. oświata, transport i łączność, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pomoc społeczna, czy gospodarka mieszkaniowa.

"Aby łatwiej zrozumieć budżetowe klasyfikacje, rozbiliśmy większe sumy na czynniki pierwsze. Na przykład: tylko w przypadku ponad dwumiliardowych wydatków na oświatę, 773 mln zł są przeznaczone na utrzymanie szkół podstawowych, a 506 mln zł na przedszkola. Wrocław przeznacza także blisko 66 mln zł na świetlice szkolne, czy ponad 22 mln zł na utrzymanie stołówek w placówkach oświatowych" - powiedział wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur.

Na stornie umieszczono też "kalkulator mieszkańca". To narzędzie, które po wpisaniu zarobków brutto, wskazuje ile podatku trafia do miejskiej kasy i na co dokładnie te kwoty są przeznaczane.

"Przykładowo, przy miesięcznej pensji 4 tys. zł brutto, to 41 zł podatku. Pieniądze z podatków są przeznaczane na nowe inwestycje, bieżące utrzymanie miejskiej infrastruktury i transportu miejskiego, czy programy społeczne" - wskazuje skarbnik Wrocławia Marcin Urban.

Miejski podatek wynikający z wysokości pensji brutto jest dodatkowo dzielony przez "kalkulator mieszkańca" na poszczególne działy wydatków. W przypadku 4 tys. zł brutto, 13,40 zł jest przeznaczanych w skali miesiąca na oświatę, opiekę wychowawczą oraz szkolnictwo wyższe, 8,30 zł - na transport i łączność, 4,20 zł - na ochronę zdrowia, pomoc społeczną i rodzinę, 3 zł - na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

Adres strony internetowej uruchomionej przez wrocławski magistrat to: https://www.wroclaw.pl/budzet-wroclawia/2023/.