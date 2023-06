Wrocław: Szef MON: zwiększyliśmy ponad czterokrotnie liczbę miejsc na uczelniach wojskowych

Zwiększyliśmy ponad czterokrotnie liczbę miejsc na uczelniach wojskowych, zwiększyliśmy też nakłady. Dziś ponad 430 oficerów otrzymało w AWL promocję na stopień oficerskich - jestem pewien, że świetnie wykonają zadania dla bezpieczeństwa ojczyzny - powiedział we Wrocławiu szef MON Mariusz Błaszczak .

W sobotę we Wrocławiu szef MON wziął udział w promocji oficerów wrocławskiej Akademii Wojsk Lądowych. Podczas wystąpienia z tej okazji Błaszczak podkreślił, że ponad 430 wypromowanych oficerów jest "świetnie przygotowanych do tego, żeby służyć w Wojsku Polskim, żeby dowodzić, żeby brać odpowiedzialność za swoich podwładnych".

"Wojsko Polskie rośnie w siłę. Ponad 430 oficerów otrzymało dziś promocję na pierwszy stopień oficerski; większość z nich to absolwenci studiów stacjonarnych Akademii Wojsk Lądowych, a także absolwenci kursów oficerskich organizowanych w bardzo wielu jednostkach Wojska Polskiego, w tym WOT" - mówił Błaszczak, podkreślając na konieczność wzrostu liczebnego polskiego wojska.

Jak dodał, "można powiedzieć, że w 2015 roku na pierwszym roku studiów wojskowych było na wszystkich czterech uczelniach wojskowych mniej miejsc niż w AWL tu we Wrocławiu" teraz. "Zwiększyliśmy ponad czterokrotnie liczbę miejsc na wojskowych uczelniach. (...) Zwiększyliśmy także nakłady finansowe związane z rozbudową uczelni wojskowych. Naszym celem jest to, by Wojsko Polskie liczyło co najmniej 300 tys. żołnierzy" - podkreślił.

Szef MON dodał, że uwaga rządzących skoncentrowana jest na wzmacnianiu wschodniej flanki Polski i NATO, m.in. poprzez rozbudowę 18. Dywizji Zmechanizowanej. Jak wskazał, do wchodzącej w jej skład 18. Pułku Artylerii w Nowej Dębie trafią amerykańskie wyrzutnie rakiet HIMARS. "Niedługo będą w Polsce także koreańskie wyrzutnie Chunmoo. Do brygad pancernych już trafiły koreańskie czołgi K2, niebawem trafią amerykańskie Abramsy, ale jeszcze w tym roku też do Wojska Polskiego trafią polskie Borsuki, a więc bojowe wozy piechoty zaprojektowane i wyprodukowane w naszym kraju" - dodał Błaszczak.

"Dlatego umiejętności, które zdobyliście podczas studiów, kursów, będziecie wykorzystywać korzystając z najnowocześniejszego sprzętu. (...) Przed wami zadanie dowodzenia w Wojsku Polskim, a więc zadanie bardzo ważne, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Jestem pewien, że świetnie wykonacie te zadania i jesteście doskonale przygotowani do tego, by dowodzić w Wojsku Polskim" - zwrócił się do absolwentów Błaszczak.