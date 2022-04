Wrocław: Teatr Polski zorganizuje warsztaty dla obywateli Ukrainy

Warsztaty teatralne dla obywateli Ukrainy i osób ukraińskiego pochodzenia zorganizuje w maju Teatr Polski we Wrocławiu. Wydarzenie odbędzie się w ramach polsko-norweskiego przedsięwzięcia „Including Minority – Włączyć mniejszość”.

Jak poinformowała PAP Julia Wach z Teatru Polskiego we Wrocławiu, warsztaty poprowadzi doświadczony, włoski reżyser Gianluca Iumiento. "Przeprowadzimy je w atmosferze zaufania i otwartości, by poznać się nawzajem, rozumieć Wasze indywidualne historie dotyczące imigracji i integracji oraz odkrywać ukraińską kulturę i tradycję" - zachęca do udziału w wydarzeniu teatr.

Warsztaty odbędą się w weekend 6-8 maja na Scenie na Świebodzkim. Udział w nich jest bezpłatny, nie są też konieczne żadne wcześniejsze doświadczenia teatralne czy artystyczne. W trakcie warsztatów zapewniona będzie pomoc językowa. Zapisy odbywają się poprzez formularz dostępny na stronie internetowej teatru.

Po warsztatach reżyser zaprosi cztery osoby do udziału w profesjonalnym spektaklu, do którego próby rozpoczną się w Teatrze Polskim pod koniec listopada 2022 roku. "Wszystkich uczestników zaprosimy też do kolejnych naszych działań w ramach Dnia Różnorodności, który planujemy na maj 2023 roku" - dodała Wach.

Warsztaty są częścią projektu "Including Minority" realizowanego w partnerstwie polsko-norweskim - z udziałem mniejszości ukraińskiej w Polsce i polskiej w Norwegii. Na jego realizację Teatr Polski we Wrocławiu otrzymał ponad 1,5 mln zł z Funduszy EOG. Celem jest rozwój współpracy pomiędzy polskimi i norweskimi instytucjami kultury.