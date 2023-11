Wrocław: Trwają miejskie obchody Święta Niepodległości

Każdego roku spotykamy się z kombatantami, żeby tym osobom podziękować, bo bardzo często są to świadkowie walk o wolną i niepodległą Polskę. W trakcie świętowania nie może zabraknąć też sportowych akcentów - powiedział PAP prezydent Wrocławia Jacek Sutryk podczas miejskich obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Obchody Święta Niepodległości we Wrocławiu rozpoczęły się wcześnie rano. Punktualnie o godz. 8 rozpoczęła się uroczystość podniesienie flagi na maszt przed wrocławskim ratuszem. W ceremonii brał udział prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, asystowali mu miejscy radni, strażnicy miejscy i harcerze. Później miało miejsce spotkanie prezydenta z kombatantami.

"Spotkaliśmy się z przedstawicielami Polskiego Państwa Podziemnego, z rodziną sybiracką, z osobami represjonowanymi, czyli to co robimy każdego 11 listopada. Spotykamy się, żeby tym osobom podziękować, bo bardzo często są to świadkowie walk o wolną i niepodległą Polskę" - powiedział PAP prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Prezydent Wrocławia wziął też udział w Radosnej Paradzie Niepodległości, która o godz. 10 wyruszyła z pl. Wolności do Centrum Historii Zajezdnia. W tym samym czasie kilka tysięcy uczestników rozpoczęło wspólną zabawę w ramach WrocWalk. To połączenie maratonu z grą terenową, w trakcie której uczestnicy poznają historię.

"W trakcie świętowania nie może zabraknąć sportowych akcentów. WrocWalk to takie właśnie świętowanie niepodległości na sportowo, bardzo dobra oferta dla całych rodzin, które zresztą licznie się zapisały na to wydarzenie" - powiedział PAP Sutryk.

W ciągu dnia odbędą się kolejne imprezy sportowe związane ze Świętem Niepodległości. Na godz. 11:11 zaplanowano start 7. Wrocławskiego Biegu Niepodległości z wąsem, w którym udział zapowiedziało ponad tysiąc uczestników.