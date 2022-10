Wrocław: Trwają posiedzenia aresztowe dot. 4 zatrzymanych, w tym byłego senatora Tomasza Misiaka

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia trwają posiedzenia aresztowe dotyczące czterech osób, w tym byłego senatora Tomasza Misiaka, zatrzymanych w związku ze śledztwem ws. wyłudzeń z PFRON i ZUS. Decyzja sądu o ewentualnym areszcie ma zapaść w późnych godzinach wieczornych.

Posiedzenia aresztowe dotyczące czterech zatrzymanych w sprawie wielomilionowych wyłudzeń z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i ZUS rozpoczęły się w piątek po południu. Prokuratura Regionalna w Szczecinie, która prowadzi śledztwo, wnioskuje o trzymiesięczny areszt dla zatrzymanych. Sąd w pierwszej kolejności przez ponad trzy i pół godziny słuchał argumentów obu stron postępowania dotyczącego b. senatora Tomasza Misiaka. Obecnie trwają posiedzenia aresztowanie pozostałej trójki zatrzymanych w tej sprawie.

Obrońca b. senatora, mecenas Maciej Zaborowski w rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że było to "bardzo długie, merytoryczne posiedzenie sądu" z obszernymi wyjaśnieniami jego klienta. "Cieszy mnie to, że była możliwość złożenia tych wyjaśnień. Bez względu na samo postanowienie, to dobrze świadczy o sądach" - powiedział.

Jak dodał, od początku twierdził, że nie są mu znane żadne nowe okoliczności w sprawie, które spowodowały skierowanie wniosku o tymczasowy areszt. "Ostatnie zapoznanie się z materiałem dowodowym tylko mnie w tym utwierdziło. Nie ma materiału dowodowego, który powodował konieczność skierowania wniosku o tymczasowy areszt, a wcześniej zatrzymanie" - mówił.

Postanowienie sądu w sprawie ewentualnego aresztu dla czterech zatrzymanych zostanie ogłoszone w późnych godzinach wieczornych.

W środę funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali na polecenie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie byłych członków spółek z branży outsourcingowej. Oprócz byłego senatora Tomasza Misiaka wśród zatrzymanych jest także prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej W., wrocławski radny Tomasz H. i Iwona S.

Zatrzymań dokonano w związku ze śledztwem w sprawie wielomilionowych wyłudzeń z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w latach 2010-19.

Jak informował w czwartek prok. Marcin Lorenc, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty "dotyczące oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości, działania na szkodę pracowników i prania brudnych pieniędzy". Jak dodał, ustalono, że działanie na szkodę pracowników dotyczy 22 tys. osób.

W przesłanym PAP oświadczeniu obrońca byłego senatora podkreślił, że w jego opinii wniosek prokuratury o areszt jest całkowicie bezzasadny, gdyż "nie zachodzi żadna z przesłanek, które stanowią warunek zastosowania takiego środka zapobiegawczego".

Jak wskazał, sprawa sięga 2010 roku. "Prokuratura bada ją od wielu lat i - jak należy zakładać - dysponuje wyczerpującym materiałem dowodowym, w związku z czym nie zachodzi obawa matactwa" - zaznaczył mecenas Zaborowski.

Jego zdaniem, trudno też przypuszczać, by Tomasz Misiak planował ucieczkę. "Mój mandant jest osobą publiczną, nigdy nie uchylał się od udziału w czynnościach prowadzonych przez sąd czy prokuraturę. (…)Tomasz Misiak uważa się za osobę niewinną i nie ma nic do ukrycia. Jest do pełnej dyspozycji sądu i prokuratury" - czytamy w oświadczeniu.