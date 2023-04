Wrocław: Tysiąc świątecznych paczek trafiło do najbardziej potrzebujących

Tysiąc paczek dla osób w kryzysie bezdomności i ubogich rozdali w sobotę wolontariusze i pracownicy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej wraz z żołnierzami WOT. Wielkanocne dary pobłogosławił metropolita wrocławski abp Józef Kupny.

W Wielką Sobotę 1000 paczek dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Wrocławia rozdano na Ostrowie Tumskim. Łącznie, przed świętami wolontariusze Caritas takich paczek przygotowali 4 tys.

Metropolita wrocławski abp Józef Kupny podkreślił, że zbliżające się święta w polskiej tradycji to czas, który spędzamy z bliskimi, radujemy się ich obecnością. "Wśród tej radości religijnej, ale także i tej radości ze spotkań chcemy, żeby mieli swój udział także ci, którzy może nie mają gdzie zamieszkać. Dlatego dzielimy się tą radością zmartwychwstania Pana. Niech zmartwychwstały Chrystus, który jest naszą nadzieją, da także tę nadzieję w wasze serca, abyście z radością, w kręgu ludzi sobie życzliwych spędzili te Święta Wielkanocne" - życzył abp Kupny, który pobłogosławił świąteczne paczki dla bezdomnych i najuboższych.

Podziękował przy tym wszystkim tym, którzy zaangażowali się w ich przygotowanie. "Oczywiście wielkie podziękowania należą się także ofiarodawcom, Dolnoślązakom, tym, którzy są wrażliwi na potrzeby ludzi potrzebujących. Pragnę serdecznie podziękować za dar serca, dar, który regularnie jest powtarzany. Każde świętą są bowiem okazją do tego, byśmy się dzielili z tymi, którzy potrzebują naszej pomocy" - dodał.

"Każda z tych paczek to bardzo konkretne dobro dla drugiego człowieka. To dary, które przeznaczone są dla osób, które nie mają możliwości, by je sobie przyrządzić. Osoby w kryzysie bezdomności nie mają ani kuchenki, ani swojej kuchni. Kuchnią jest dla nich to, co mają w plecaku, czy u siebie w altance" - wskazał rzecznik wrocławskiej Caritas Paweł Trawka.

Dlatego też w przygotowanych przez Caritas paczkach znalazły się podstawowe artykuły spożywcze, które nie potrzebują termicznej obróbki. To m.in. konserwy mięsne i rybne, serdelki, parówki, musztarda, czekolada, herbata, kawa, cukier oraz babka świąteczna. Nie zabrakło też bochenka świeżego chleba. Koszt jednej paczki to ok. 100 zł.