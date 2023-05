Wrocław: Uniwersytet Medyczny w polskiej czołówce rankingu CWUR

Drugie miejsce wśród polskich uczelni medycznych oraz awans o 50 pozycji w dziedzinie medycznej światowego rankingu - tak prezentują się wyniki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w najnowszej edycji The Center for World University Rankings (CWUR).

Uczelnia poinformowała w poniedziałek w komunikacie, że w tegorocznym zestawieniu The Center for World University Rankings (CWUR) oceniano niemal 20 tys. uczelni z całego świata, spośród których dwa tysiące najlepszych trafiło na listę rankingową.

"Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zajął 926 miejsce w ogólnym zestawieniu uczelni medycznych na świecie i jest to awans aż o 50 pozycji w stosunku do ubiegłego roku" - czytamy w komunikacie.

W rankingu sklasyfikowano 40 polskich szkół wyższych, a Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu znalazł się w tym zestawieniu na 10 pozycji. The Center for World University Rankings obejmuje cztery wrocławskie uczelnie, wśród których UMW uplasował się na drugim miejscu.

"Cieszę się, że po raz kolejny osiągnięcia pracowników naszej uczelni zostały wysoko ocenione w międzynarodowym zestawieniu. Drugie miejsce wśród polskich uczelni medycznych z taką samą punktacją co Uniwersytet Medyczny w Warszawie, drugie miejsce wśród wrocławskich uczelni i co szczególnie ważne, awans w rankingu w porównaniu z poprzednim rokiem o 50 miejsc, to bardzo dobre wiadomości, które wzmacniają pozycję Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w gronie liczących się na świecie ośrodków akademickich" - powiedział cytowany w komunikacie rektor uczelni prof. Piotr Ponikowski.

W jego ocenie jest to potwierdzenie wiarygodności uczelni, które sprawia, że łatwiej będzie nawiązywać współpracę z ośrodkami spoza Polski.

"Strategia rozwoju uczelni przyjęta przed trzema laty obejmuje także obszar nauki, o czym szczególnie w ostatnim okresie szeroko dyskutujemy. Jestem przekonany, że efekty tych rozmów wzmocnią jeszcze nasze notowania" - dodał rektor.

The Center for World University Rankings (CWUR) ocenia uczelnie na podstawie czterech kryteriów, nie opierając się przy tym na ankietach i danych przekazywanych przez uczelnie. Są to: jakość edukacji (25 proc.), sukcesy i zatrudnienie absolwentów (25 proc.), jakość wydziałów (10 proc.) oraz wyniki badań naukowych, w tym ich efektywność, liczba artykułów opublikowanych w najlepszych czasopismach, wpływ i cytowania (40 proc).