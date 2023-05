Wrocław: W Ogrodzie Botanicznym UWr otwarto nowo wyremontowane szklarnie

W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego otwarto we wtorek nowo wyremontowane szklarnie. Dzięki inwestycji uprawiać będzie można tam trudne i zagrożone wyginięciem w naturze gatunki roślinności sukulentowej. Koszt remontu to blisko 10 mln zł, z czego ok. 4 mln Ogród otrzymał z NFOŚiGW.

Podczas oficjalnego otwarcia szklarni rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Robert Olkiewicz podkreślił, że wraz z Oratorium Marianum i Aulą Leopoldina, Ogród Botaniczny jest wizytówką uczelni. "Ogród jest coraz piękniejszy i popularniejszy. W ubiegłym roku miejsce to odwiedziło ponad 200 tys. osób" - wskazał.

Maciej Wójcik, kierownik remontu szklarni przyznał, że było to bardzo wymagające przedsięwzięcie - nie tylko z uwagi na specyfikę miejsca, ale i elementy objęte ochroną konserwatorską. "Udało się jednak pogodzić kwestie techniczne z wizją specjalistów od roślinności egzotycznej" - powiedział.

Przed rozpoczęciem remontu konieczne było zabezpieczenie roślinności. Przenoszenie kaktusów rozpoczęło się na początku 2021 roku, a w połowie roku ruszyły prace rozbiórkowe. Remont trwał do 2022 r. Następnie obiekt przygotowano do nasadzeń. Obecnie jest on już w pełni obsadzony roślinnością.

Dyrektor Ogrodu Botanicznego prof. Zygmunt Kącki podkreślił, że w nowych szklarniach uprawianych jest wiele bardzo cennych gatunków, możliwa jest również ochrona ex situ (ochrona gatunku realizowana przez przeniesienie go do ekosystemu zastępczego lub do środowiska sztucznie stworzonego - PAP). "Wcześniej szklarnie nie spełniały warunków, by móc w nich uprawiać szczególnie trudne, a często zagrożone wyginięciem w naturze gatunki roślinności sukulentowej, które my jako Ogród powinniśmy objąć szczególną opieką. W nowych obiektach możemy sterować klimatem, a przy tym, co dla nas jako jednostki uniwersyteckiej bardzo ważne - są to budynki ekonomiczne i ekologiczne" - tłumaczył.

Jedna ze szklarni prezentuje florę z obszaru Afryki z takimi okazami, jak welwiczja przedziwna, allaudia, pachypodium i pelargonie sukulentowe. Druga - to roślinność z Meksyku z przedstawicielami rodziny kaktusowatych. Natomiast trzecia to szklarnia tzw. mnożarka, która umożliwia rozmnażanie generatywne i wegetatywne roślin.

Remont udało się zrealizować dzięki uzyskaniu dofinansowania z projektu realizowanego w ramach NFOŚiGW, a także dzięki wsparciu władz Uniwersytetu Wrocławskiego. Całe zadanie - remont czterech szklarni to koszt blisko 10 mln zł, z czego ok. 4 mln Ogród otrzymał z NFOŚiGW.

Obecnie trwa odbudowa zabytkowej kaktusiarni - czwartej szklarni realizowanej w ramach tego samego zadania. Koniec remontu planowany jest w tym roku. Kolejne działanie to odbudowa Palmiarni - zamkniętej w 2006 roku.