Wrocław: W poniedziałek obchody upamiętniające ofiary ludobójstwa na Kresach

Konferencja naukowa, prelekcje, marsz pamięci - to elementy zaplanowanych we Wrocławiu obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Do zbrodni doszło podczas II wojny światowej.

11 lipca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. W poniedziałek przypada 79. rocznica tzw. krwawej niedzieli, gdy 11 lipca 1943 roku na Wołyniu doszło do największej fali mordów na Polakach.

W poniedziałek 11 lipca we Wrocławiu zaplanowano doroczne, lokalne obchody. Od rana przy ul. Oławskiej 1 stanie ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu i będzie możliwość oddania krwi potrzebującym.

O godz. 18 w siedzibie NSZZ "Solidarność" na pl. Solidarności 1/3/5 rozpocznie się konferencja popularnonaukowa. Przygotowaniu konferencji od lat patronuje pisarz, publicysta, poeta, świadek historii Stanisław Srokowski, autor powieści na podstawie której nakręcono film "Wołyń".

W tym roku tematem konferencji będzie: "Wkład Kresowian w budowę Wrocławia". Po konferencji zaplanowano Marsz Pamięci, który wyruszy z pl. Solidarności pod Pomnik Ofiar UPA na bulwarze Ksawerego Dunikowskiego.

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej to święto obchodzone corocznie 11 lipca.

Święto związane jest z rocznicą wydarzeń z 11 i 12 lipca 1943 r., kiedy UPA dokonała skoordynowanego ataku na polskich mieszkańców ok. 150 miejscowości w powiatach włodzimierskim, horochowskim, kowelskim i łuckim. Wykorzystano fakt gromadzenia się w niedzielę 11 lipca ludzi w kościołach.

Akcja UPA była kulminacją trwającej już od początku 1943 r. fali mordowania i wypędzania Polaków z ich domów, w wyniku której na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło ok. 100 tys. Polaków. Sprawcami Zbrodni Wołyńskiej były Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów - frakcja Stepana Bandery, podporządkowana jej Ukraińska Powstańcza Armia oraz ludność ukraińska uczestnicząca w mordach polskich sąsiadów. OUN-UPA nazywała swoje działania "antypolską akcją". To określenie ukrywało zamiar, jakim było wymordowanie i wypędzenie Polaków.