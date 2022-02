Wrocław: W poniedziałek w szkołach ruszy zbiórka „Dary dla Ukrainy”

Od poniedziałku wrocławskie szkoły zaangażują się w akcję „Dary dla Ukrainy”, w ramach której będą przyjmować pomoc rzeczową. Potrzebne są m.in. śpiwory, koce, płaszcze przeciwdeszczowe, czy środki higieny osobistej.

Akcja, o której poinformował wrocławski magistrat, będzie prowadzona we wszystkich szkołach na terenie miasta. Zostaną tam rozwieszone plakaty, na których będzie można znaleźć listę potrzebnych przedmiotów i godziny, w których będzie je można przekazywać.

Zbierane będą śpiwory, koce, odzież dla dzieci i dorosłych, płaszcze przeciwdeszczowe, środki higieny osobistej, pasty do zębów, szczoteczki do zębów, szczotki do włosów, bielizna, pieluchy, ręczniki papierowe, świece, baterie, zapalniczki, apteczki, a także żywność długoterminowa. Dary zostaną następnie ciężarówkami przewiezione na Ukrainę.

Magistrat zaapelował, aby nie dostarczać przedmiotów spoza tej listy. "Dary należy przekazywać w kartonach z informacją, co znajduje się w środku. Prosimy nie zaklejać kartonów oraz pamiętać o tym, aby pojedyncza paczka nie była zbyt ciężka" - podkreślono.

Miasto uruchomiło też specjalny adres mailowy: wsparcieukrainy@wcrs.pl dla osób, które chciałyby w jakikolwiek sposób pomóc obywatelom Ukrainy, w tym przekazać pomoc rzeczową, czy zaangażować się w pomoc wolontaryjną. Zgłaszać mogą się także osoby znające język ukraiński i rosyjski, a także prawnicy czy przedsiębiorcy, którzy mogliby zatrudnić osoby zza wschodniej granicy.

Działania pomocowe koordynuje Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.