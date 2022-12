Wrocław: W szpitalu im. Marciniaka ruszyła terapia lekowa na twardzinę układową

Oddział Reumatologii i Chorób Wewnętrznych w szpitalu im. Marciniaka we Wrocławiu prowadzi nowy program lekowy dla pacjentów z chorobą śródmiąższową płuc związaną z twardziną układową. Choroba częściej dotyka kobiety, doprowadza do postępującego zwłóknienia płuc.

Rzecznik prasowy szpitala Agnieszka Czajkowska-Masternak poinformowała w poniedziałek w komunikacie, że Oddział Reumatologii i Chorób Wewnętrznych w szpitalu im. Marciniaka we Wrocławiu jako jeden z trzech jednostek na Dolnym Śląsku prowadzi program lekowy dla pacjentów z chorobą śródmiąższową płuc związaną z twardziną układową.

"Śródmiąższowa choroba płuc to poważna manifestacja twardziny układowej - rzadkiej i przewlekłej choroby autoimmunologicznej. Twardzina objawia się włóknieniem skóry i narządów wewnętrznych, które prowadzi do ich niewydolności. Choroba ta częściej dotyka kobiety, a szczyt zachorowań przypada od 30 do 50 roku życia" - napisano w komunikacie.

Liczba chorych na twardzinę układową w Polsce wzrasta w ostatnich latach (w 2018 roku było ich ponad 5 tys.). Około 40 proc. z nich to pacjenci z rozpoznaną chorobą śródmiąższową płuc. Czynnikiem złej prognozy jest postępujące włóknienie płuc. To właśnie do chorych z postępującym włóknieniem płuc w przebiegu twardziny układowej skierowany jest program terapeutyczny o nazwie "Leczenie nintendanibem choroby śródmiąższowej płuc związanej z twardziną układową".

Cytowana w komunikacie dr n. med. Marta Skoczyńska, reumatolog z Oddziału Reumatologii i Chorób Wewnętrznych podkreśliła, że jednym z głównych następstw klinicznych zaawansowanej choroby śródmiąższowej płuc jest duszność, która w znacznym stopniu ogranicza funkcjonowanie i jakość życia chorych.

"Dostęp do tej terapii to duża szansa dla pacjentów, ponieważ lek skutecznie spowalnia proces włóknienia płuc i przyczynia się do utrzymania wydolności oddechowej" - powiedziała lekarz.

Program skierowany jest do osób dorosłych, z ustalonym rozpoznaniem twardziny układowej z wtórną chorobą śródmiąższową płuc, które spełniają kryteria określające stopień zaawansowania zmian płucnych, stwierdzonych w badaniach obrazowych lub czynnościowych płuc. Terapia polega na doustnym stosowaniu leku o nazwie nintendanib. W ramach programu lekowego przewidziane są badania kontrolne po miesiącu, trzech oraz sześciu miesiącach od rozpoczęcia leczenia, w celu oceny tolerancji i skuteczności terapii.

"Nintendanib jest lekiem przełomowym z punktu widzenia hamowania postępu procesu włóknienia płuc i związanego z nim pogorszenia parametrów czynnościowych płuc w wybranych grupach chorych. Leczenie nintendanibem stanowi więc szansę na zachowanie sprawności i dobrej tolerancji wysiłku u pacjentów z postępującą śródmiąższową chorobą płuc związaną z twardziną układową" - czytamy w komunikacie.

Jak podano, w celu zakwalifikowania się do nowego programu lekowego, niezbędna jest konsultacja lekarza specjalisty: reumatologa lub pulmonologa.

"Chętni do udziału w terapii, mogą zgłosić się ze skierowaniem do naszego Oddziału Reumatologii i Chorób Wewnętrznych. Następnie w ustalonym terminie przeprowadzimy badania, aby określić, czy pacjent spełnia kryteria udziału w programie" - powiedziała dr Skoczyńska.

Szpital im. Marciniaka jest jednym z trzech ośrodków na Dolnym Śląsku, które oferują pacjentom możliwość udziału w programie leczenia nintendanibem. Pacjentów prosi się o kontakt - nr tel. 71/306 47 65 (w godz. od 8 do 14:30 od poniedziałku do piątku).